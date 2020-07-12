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«Кыш-кыш! Она за мной идёт!»: на ярославца в Брагино из кустов выскочил лисёнок

Дикого зверя сняли на видео

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Лисёнка привлекли вещи мужчины

Лисёнка привлекли вещи мужчины

Ярославцу вечер на природе испортила лиса. Дикий зверь внезапно появился из кустов недалеко от больницы № 9, чем сильно испугал мужчину. Он достал телефон, чтобы снять животное, но не успел поднять с травы свои вещи. Он заинтересовали голодную лису, и она принялась искать в них хоть что-то съедобное.

Снятое видео ярославец выжил в группе «Подслушано в Ярославле».

— Это лиса! Лисёнок! — комментирует мужчина за кадром видео. — Он неожиданно тут показался. Дикие животный всё-таки здесь обитают. Кыш-кыш! Кыш отсюда. Она за мной идёт!

В конечном счёте мужчине удалось чуть отпугнуть лисёнка, и он, зевая, прилёг за пару метров в траве, наблюдая, как мужчина пытается быстро забрать свои вещи.

— Можно я заберу? — говорит за кадром мужчина. — Не бойся, я ухожу. Дорогуша, я ухожу, я тебя не буду беспокоить.

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Последние месяцы дикие животные стали встречаться в городе намного чаще. Специалисты не рекомендуют подходить или пытаться покормить даже самых милых диких зверей — кроме того, что они могут напасть и покусать, дикие звери могут быть переносчиками различных опасных болезней, в том числе бешенства.

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дикие животныелиса
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