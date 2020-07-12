«Кыш-кыш! Она за мной идёт!»: на ярославца в Брагино из кустов выскочил лисёнок

Ярославцу вечер на природе испортила лиса. Дикий зверь внезапно появился из кустов недалеко от больницы № 9, чем сильно испугал мужчину. Он достал телефон, чтобы снять животное, но не успел поднять с травы свои вещи. Он заинтересовали голодную лису, и она принялась искать в них хоть что-то съедобное.
Снятое видео ярославец выжил в группе «Подслушано в Ярославле».
— Это лиса! Лисёнок! — комментирует мужчина за кадром видео. — Он неожиданно тут показался. Дикие животный всё-таки здесь обитают. Кыш-кыш! Кыш отсюда. Она за мной идёт!
В конечном счёте мужчине удалось чуть отпугнуть лисёнка, и он, зевая, прилёг за пару метров в траве, наблюдая, как мужчина пытается быстро забрать свои вещи.
— Можно я заберу? — говорит за кадром мужчина. — Не бойся, я ухожу. Дорогуша, я ухожу, я тебя не буду беспокоить.
Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Последние месяцы дикие животные стали встречаться в городе намного чаще. Специалисты не рекомендуют подходить или пытаться покормить даже самых милых диких зверей — кроме того, что они могут напасть и покусать, дикие звери могут быть переносчиками различных опасных болезней, в том числе бешенства.