«Кыш-кыш! Она за мной идёт!»: на ярославца в Брагино из кустов выскочил лисёнок

Ярославцу вечер на природе испортила лиса. Дикий зверь внезапно появился из кустов недалеко от больницы № 9, чем сильно испугал мужчину. Он достал телефон, чтобы снять животное, но не успел поднять с травы свои вещи. Он заинтересовали голодную лису, и она принялась искать в них хоть что-то съедобное.



Снятое видео ярославец выжил в группе «Подслушано в Ярославле».



— Это лиса! Лисёнок! — комментирует мужчина за кадром видео. — Он неожиданно тут показался. Дикие животный всё-таки здесь обитают. Кыш-кыш! Кыш отсюда. Она за мной идёт!

