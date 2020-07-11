Можно попасть на лишение прав: в Ярославле устроят облаву на водителей

Все выходные в Ярославской области полиция будет проводить рейды — ловить пьяных водителей.

Если поймают (или если поймают, а выпивший водитель откажется от медосвидетельствования), лишат прав на полтора-два года и выпишут штраф.

— Не оставайтесь равнодушными, не позволяйте водителям садиться за руль в состоянии опьянения, сообщайте о фактах управления автомобилем нетрезвыми водителями по телефону дежурной части ГИБДД: 30-10-10, — просят в полиции.



И не зря, потому что пьяных ДТП у нас случается много. А недавно уснувший за рулём подвыпивший водитель и вовсе заблокировал проезд скорой.