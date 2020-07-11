«Не выбрасывайте весь мусор»: где в Ярославле примут ваши отходы на переработку

После долгих месяцев пандемии коронавирусной инфекции в Ярославле возобновились акции по раздельному сбору мусора. Это такие события, где рады вашему мусору: пластиковым бутылкам, обёрткам, крышечкам, банкам из-под консервов и коробкам из-под молока. Все эти отходы отправляют на переработку и получают новые вещи из них. Соответственно, они не попадают на нашу свалку Скоково и не разлагаются там десятилетиями в многометровой мусорной куче.
Ближайшая акция пройдёт в воскресенье, 12 июля, по адресу: Тутаевское шоссе, 12. Привозить свои отходы можно с 12 до 14 часов.
Весь мусор, который мы выбрасываем в обычные контейнеры у дома, вывозят на полигон Скоково в 4,5 километра от Ярославля. Полигон уже наполовину заполнен и представляет собой горы раздавленного мусора, перемешанного с землёй. Высота этих гор сравнима с девятиэтажным домом.