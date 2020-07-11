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Продление масочного режима и рынок депутата: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Последние новости, актуальные на утро 11 июля

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Коронавирус в Ярославской области не отступает, но и без него полно событий&nbsp;

Коронавирус в Ярославской области не отступает, но и без него полно событий 

Доброе утро, друзья! Желаем вам отлично провести наступившие выходные. А пока рассказываем о главных новостях Ярославской области за минувшие сутки:

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