Продление масочного режима и рынок депутата: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Желаем вам отлично провести наступившие выходные. А пока рассказываем о главных новостях Ярославской области за минувшие сутки:
- Губернатор продлил масочный режим;
- в Ярославской области откроют рестораны, бары, кафе и фуд-корты: как всё будет;
- в Ярославской области зафиксирован рост заболевших коронавирусом: +43 человека за сутки;
- в Гаврилов-Ямском районе несколько дней горит мусорный полигон: репортаж с места;
- депутат-бизнесмен нанял итальянцев, чтобы переделать рынок в центре города;
- появилось видео страшного пожара, из которого спасали женщину;
- заместитель директора департамента здравоохранения возглавил городскую поликлинику.