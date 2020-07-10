В Ярославле сфотографировали «кровавые» ямы

При этом вполне возможно, что ремонтировать дорогу жителям придётся за свой счёт. С 1 июля у управляющих компаний в Ярославле появилась возможность брать с жителей деньги за ремонт ям на придомовой территории. Власти пояснили, что для многих это единственный шанс привести покрытие во дворах в нормальное состояние, так как деньги на ремонт дворов выделяются в основном только по программе «Решаем вместе» или через решения общего собрания собственников жилья. Ждать этого порой приходится довольно долго. Стоимость работ не должна превышать 611 рублей за ремонт одного квадратного метра ямы.

