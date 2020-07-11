«Пора что-то менять!»: 8 идей от ярославцев, как переделать Стрелку

Ярославская Стрелка — удивительное место слияния Волги и Которосли в самом центре города. Это большая зона для прогулок, это красивые виды и воздух рядом с реками. Это место про отдых и туризм. Вот только благоустройство его называют скучным.

Самый известный в России блогер-урбанист Илья Варламов назвал Стрелку неряшливым местом с плохо уложенной плиткой и бесполезными газонами, на которых даже отдыхать нельзя.

Тревел-блогер Серёжа Замкадный был более мягок и оценил вечернюю подсветку Стрелки. Даже уволившийся главный архитектор Ярославской области считает, что это место могло бы стать изумительным, если в него добавить мест притяжения.