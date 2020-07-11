«Пора что-то менять!»: 8 идей от ярославцев, как переделать Стрелку

Ярославская Стрелка — удивительное место слияния Волги и Которосли в самом центре города. Это большая зона для прогулок, это красивые виды и воздух рядом с реками. Это место про отдых и туризм. Вот только благоустройство его называют скучным.
Самый известный в России блогер-урбанист Илья Варламов назвал Стрелку неряшливым местом с плохо уложенной плиткой и бесполезными газонами, на которых даже отдыхать нельзя.
Тревел-блогер Серёжа Замкадный был более мягок и оценил вечернюю подсветку Стрелки. Даже уволившийся главный архитектор Ярославской области считает, что это место могло бы стать изумительным, если в него добавить мест притяжения.
Мы спросили самих жителей Ярославля, что бы они добавили на Стрелку, чтобы оживить её, сделать лучше? Публикуем самые интересные идеи, которые во многом сходятся у разных людей.
№ 1 Туалеты
Да! И это совершенно логичное желание сотен людей, для которых созданы лучшие прогулочные зоны Ярославля, но не продуманы места для справления элементарных нужд. Для справедливости отметим, что вокруг Стрелки ещё есть общественные туалеты, ближайшие находятся рядом с Даманским полуостровом в 5–7 минутах ходьбы и на верхнем ярусе набережной.
№ 2 Тень
Интересное предложение, о котором говорят урбанисты: пустить людей отдыхать на газоны, сделав при этом навесы либо высадив раскидистые деревья. Стрелка фактически лишена густой растительности, а без должного полива и вовсе может засохнуть.
№ 3 Кафе
Поесть любят все. А в жаркий летний день как минимум хочется прохладного лимонада и мороженого.
№ 4 Прокат
Велосипеды, ролики, электросамокаты, катамараны — такое пространство для катания на земле и воде надо использовать!
№ 5 Детская площадка
Как-то так вышло, что для детей на Стрелке нет никаких зон. Пара качелей или даже аттракцион оживят это место.
№ 6 Сцена
Концерты, выступления, шоу отлично подошли бы Стрелке, согласны?
№ 7 Где посидеть
Одних скамеек гуляющим уже недостаточно. Хочется более уютных вариантов — пуфиков и шезлонгов.
№ 8 Новая плитка
С момента последней реконструкции Стрелки в 2008–2009 году и до сегодняшнего дня это постоянная проблема набережной — плитка в этом месте ходит ходуном. А после зимнего разлива Волги в 2020 году ситуация усугубилась.