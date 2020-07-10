В Ярославле ищут виновника, из-за которого из Волги откачали 80 тонн воды с нефтепродуктами

Чтобы избежать дальнейшего распространения пятна, из Волги откачали 86 тонн загрязнённой воды, на что потратили ещё 1,2 миллиона рублей. Сейчас прокуратура настаивает на уголовном деле за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, разбирательство передано в Следственный комитет.

Дело в том, что стоки из Суринского коллектора много лет отравляют Волгу. В сентябре 2019 года природоохранная прокуратура уже выясняла, кто больше всего загрязняет реку. Тогда в суд подали на мэрию Ярославля.

— Коллектор идёт от завода «Автодизель» и до Волги. На территории завода есть свои очистные сооружения. Ниже очистных сооружений есть ряд врезок, в их числе несколько организаций и ливневая канализация мэрии Ярославля. То есть весь сток безо всякой очистки попадает в Волгу, — объяснял тогда заместитель ярославского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Шаталов. — Все остальные организации также охвачены нашими исками. Долгие десятилетия этот вопрос не решался. Мы не ограничиваем мэрию в способах решения этого вопроса теперь.

