В Ярославле ищут виновника, из-за которого из Волги откачали 80 тонн воды с нефтепродуктами

В начале июня по Волге в Ярославле расплылось 100-метровое масляное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов. Как выяснила природоохранная прокуратура, загрязнение в реку попало через Суринский коллектор, расположенный на берегу неподалёку от Октябрьского моста.
— Установлено, что сброс загрязняющих веществ произошел из Суринского коллектора, в который поступают стоки от 10 предприятий и городской ливневой канализации. Собственником коллектора является «Автодизель». По предварительным данным, ущерб, причиненный водному объекту, составил более 300 тысяч рублей, — сообщил прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Чтобы избежать дальнейшего распространения пятна, из Волги откачали 86 тонн загрязнённой воды, на что потратили ещё 1,2 миллиона рублей. Сейчас прокуратура настаивает на уголовном деле за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, разбирательство передано в Следственный комитет.
Дело в том, что стоки из Суринского коллектора много лет отравляют Волгу. В сентябре 2019 года природоохранная прокуратура уже выясняла, кто больше всего загрязняет реку. Тогда в суд подали на мэрию Ярославля.
— Коллектор идёт от завода «Автодизель» и до Волги. На территории завода есть свои очистные сооружения. Ниже очистных сооружений есть ряд врезок, в их числе несколько организаций и ливневая канализация мэрии Ярославля. То есть весь сток безо всякой очистки попадает в Волгу, — объяснял тогда заместитель ярославского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Шаталов. — Все остальные организации также охвачены нашими исками. Долгие десятилетия этот вопрос не решался. Мы не ограничиваем мэрию в способах решения этого вопроса теперь.
Мы запросили комментарий у собственника коллектора — Ярославского моторного завода, следит ли предприятие за тем, что сбрасывают в Волгу через его очистные сооружения.
— Очистные сооружения ЯМЗ работают с современными технологиями по очистке ливневых сточных вод. Однако уже после наших очистных сооружений в Суринский коллектор попадают стоки других предприятий и организаций Ярославля, которые несут полную ответственность за качество своих сбросов, что подтверждено решениями суда, принятыми по искам природоохранной прокуратуры. Кроме того, в коллектор ведутся городские ливневые стоки, которые в принципе не проходят соответствующую очистку, — сообщили в пресс-службе завода «Автодизель». — Мы неоднократно обращали внимание властей на то, что уровень загрязнения сточных вод из-за врезок других предприятий и ливневых стоков значительно превышает допустимые значения.
По данным завода, стоимость откачки была выше двух миллионов рублей, сбором загрязнённой воды занималось само предприятие. Пока конкретный виновник этого сброса нефтепродуктов не назван, как только его установят, ему придётся заплатить за всю работу по очистке реки.