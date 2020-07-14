Власти подают в суд на жильцов разваливающегося старинного дома в центре Ярославля

Ситуация стала закручиваться после того, как обозначили официальную дату — дом нужно расселить до 2025 года. Что происходит после того, как дом расселяют? Недвижимость переходит в муниципальную собственность, и дальше власти решают, что делать со зданием (обычно сносят или реконструируют). В случае объекта культурного наследия — снести нельзя, нужно сохранять.



Пока не наступил 2025 год, власти решили действовать по закону, обязав текущих собственников самих заняться консервацией дома-памятника.

— Что касается ответственности, то законодательством обязанность по содержанию объектов культурного наследия в надлежащем состоянии возложена на собственников этих объектов, — объясняют в департаменте охраны памятников Ярославской области. — Подготовлен иск о понуждении собственников выполнить консервационные работы на данном объекте культурного наследия. В настоящее время устанавливаются места фактического проживания собственников для направления иска.



В этом доме одна из квартир принадлежит мэрии Ярославля — это квартира № 5 площадью 35,1 квадратного метра, которую власти обычно сдают по договору социального найма. Получается, городская администрация в текущей ситуации тоже несёт ответственность за состояние этого дома, но не больше, чем собственники других квартир.