Власти подают в суд на жильцов разваливающегося старинного дома в центре Ярославля

История этого здания на улице Советской, 15 в самом центре Ярославля — незавидная. Год от года вид его становится мрачнее: штукатурка сыпется на землю, обнажая старинную кирпичную кладку. Здание с 2004 года является выявленным объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых — Лопатиных», конец XVIII — середина XIX веков.
В декабре 2012 года дом признали аварийным, требующим реконструкции. Но главное тут — это многоквартирный жилой дом, принадлежащий жителям города. Регалии здания в этом случае сыграли с жильцами злую шутку.
А кто ответственный за всё?
Ситуация стала закручиваться после того, как обозначили официальную дату — дом нужно расселить до 2025 года. Что происходит после того, как дом расселяют? Недвижимость переходит в муниципальную собственность, и дальше власти решают, что делать со зданием (обычно сносят или реконструируют). В случае объекта культурного наследия — снести нельзя, нужно сохранять.
Пока не наступил 2025 год, власти решили действовать по закону, обязав текущих собственников самих заняться консервацией дома-памятника.
— Что касается ответственности, то законодательством обязанность по содержанию объектов культурного наследия в надлежащем состоянии возложена на собственников этих объектов, — объясняют в департаменте охраны памятников Ярославской области. — Подготовлен иск о понуждении собственников выполнить консервационные работы на данном объекте культурного наследия. В настоящее время устанавливаются места фактического проживания собственников для направления иска.
В этом доме одна из квартир принадлежит мэрии Ярославля — это квартира № 5 площадью 35,1 квадратного метра, которую власти обычно сдают по договору социального найма. Получается, городская администрация в текущей ситуации тоже несёт ответственность за состояние этого дома, но не больше, чем собственники других квартир.
— Все остальные жилые и нежилые помещения данного дома находятся в собственности граждан, на которых возложена обязанность по содержанию дома в надлежащем состоянии, — подтвердили в мэрии Ярославля. — В соответствии с порядком, при расселении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 22.08.2016 № 1314, в отношении указанного здания проводится процедура расселения, которую проводят территориальные администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля, а также комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.
Видимо, с 2013 года расселить здание так и не удалось.
Нашли лазейку
Можно предположить, что даже после расселения городская администрация не сможет реконструировать здание: в бюджете Ярославля нет на это денег. Но чиновники придумали выход.
— Здание признано непригодным для проживания и подлежит расселению, завершение которого намечено на 2022–2023 годы, — пояснял в мае этого года главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. — Далее оно перейдет в муниципальную собственность. Впоследствии дом выставят на продажу, и новый собственник будет заниматься ремонтом.
Однако памятники архитектуры в удручающем состоянии — не самая привлекательная недвижимость. В центре несколько лет продавали здание бывшей гостиницы «Царьград» на улице Андропова, продать удалось после понижения цены, да и здание находится не в таком печальном виде.