Маленький, но гордый: в Ярославле продают бизнесы дешевле 100 тысяч

За 80 тысяч можно купить бизнес по изготовлению выпечки. В эту сумму войдут рекомендации по отбору помещения с оценкой трафика, рекомендации по регистрации юридического лица и формы налогообложения, передача рецептов на более 100 изделий , проект технических условий, документации по открытию и ведению пекарни, проект расстановки производственного и торгового оборудования, рекомендации по подбору персонала и ещё несколько видов консультаций и услуг.

Правда, готовьтесь к тому, что гораздо больше придётся потратить на помещение, покупку оборудования и услуги, которые необходимы для запуска пекарни в работу. По оценкам продавца бизнеса, на всё это уйдёт в среднем от 1,1 миллиона рублей. Но владельцы бизнеса обещают, что вы окупите свои вложения в течение года и будете получать более 150 тысяч дохода ежемесячно.