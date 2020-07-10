Маленький, но гордый: в Ярославле продают бизнесы дешевле 100 тысяч

Карантин изменил привычный образ жизни для многих ярославцев. Часть горожан лишилась работы. Сейчас, когда всё понемногу возвращается в привычное русло, возможно, кто-то вместо того, чтобы искать нового работодателя или проситься к старому, решит открыть свое дело. Сотрудники портала бесплатных объявлений «Авито» сделали подборку вариантов готового бизнеса, который владельцы оценили дешевле
Квест «Дом»
Тем, кто хочет запустить бизнес в сфере развлечений, предлагают приобрести квест. Он стоит
По словам автора объявления, срок окупаемости бизнеса — от двух до трех месяцев. Выручка и чистая прибыль зависят от сезона. Летом за один месяц можно провести
Пекарня
За 80 тысяч можно купить бизнес по изготовлению выпечки. В эту сумму войдут рекомендации по отбору помещения с оценкой трафика, рекомендации по регистрации юридического лица и формы налогообложения, передача рецептов на более
Правда, готовьтесь к тому, что гораздо больше придётся потратить на помещение, покупку оборудования и услуги, которые необходимы для запуска пекарни в работу. По оценкам продавца бизнеса, на всё это уйдёт в среднем от
Производство detox-воды
Производитель витаминизированной detox-воды ищет партнеров и обещает им доход от
За 60 тысяч рублей начинающим предпринимателям обещают необходимое для производства оборудование, рекламные материалы, помощь с оформлением бизнеса, а также технологическое сопровождение на всех этапах производства. Единственные дополнительные затраты, которые лягут на плечи владельца бизнеса, — это аренда небольшого помещения, которая обойдется примерно в