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Тема дняВонь в Ярославле: что показали пробы воздуха

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Маленький, но гордый: в Ярославле продают бизнесы дешевле 100 тысяч

Подборка предложений из разных сфер

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Сладкая жизнь может начаться с небольших вложений

Сладкая жизнь может начаться с небольших вложений

Карантин изменил привычный образ жизни для многих ярославцев. Часть горожан лишилась работы. Сейчас, когда всё понемногу возвращается в привычное русло, возможно, кто-то вместо того, чтобы искать нового работодателя или проситься к старому, решит открыть свое дело. Сотрудники портала бесплатных объявлений «Авито» сделали подборку вариантов готового бизнеса, который владельцы оценили дешевле 100 тысяч рублей.

Квест «Дом»

Ярославцам предлагают купить квест за 90 тысяч

Ярославцам предлагают купить квест за 90 тысяч

Тем, кто хочет запустить бизнес в сфере развлечений, предлагают приобрести квест. Он стоит 90 тысяч рублей. В эту цену входят сценарии готовых квестов, арендуемое помещение с необходимым техническим оснащением стоимостью 21 тысяча рублей и площадью 76 кв. метров, договоренность с актерским составом, сайт с возможностью онлайн-бронирования, группы в соцсетях с аудиторией более 9 тысяч человек.

По словам автора объявления, срок окупаемости бизнеса — от двух до трех месяцев. Выручка и чистая прибыль зависят от сезона. Летом за один месяц можно провести 10–20 игр, зимой больше. Прибыль с одной игры составляет около 4–5 тысяч рублей. В дальнейшем можно разрабатывать новые сценарии, чтобы заинтересовать тех, кто уже побывал в нём.

Пекарня

Чтобы вас научили печь пироги и ватрушки, нужно как минимум 80 тысяч

Чтобы вас научили печь пироги и ватрушки, нужно как минимум 80 тысяч

За 80 тысяч можно купить бизнес по изготовлению выпечки. В эту сумму войдут рекомендации по отбору помещения с оценкой трафика, рекомендации по регистрации юридического лица и формы налогообложения, передача рецептов на более 100 изделий, проект технических условий, документации по открытию и ведению пекарни, проект расстановки производственного и торгового оборудования, рекомендации по подбору персонала и ещё несколько видов консультаций и услуг.

Правда, готовьтесь к тому, что гораздо больше придётся потратить на помещение, покупку оборудования и услуги, которые необходимы для запуска пекарни в работу. По оценкам продавца бизнеса, на всё это уйдёт в среднем от 1,1 миллиона рублей. Но владельцы бизнеса обещают, что вы окупите свои вложения в течение года и будете получать более 150 тысяч дохода ежемесячно.

Производство detox-воды

Ярославцам предлагают обогатиться на продаже полезной воды

Ярославцам предлагают обогатиться на продаже полезной воды

Производитель витаминизированной detox-воды ищет партнеров и обещает им доход от 200 тысяч в месяц.

За 60 тысяч рублей начинающим предпринимателям обещают необходимое для производства оборудование, рекламные материалы, помощь с оформлением бизнеса, а также технологическое сопровождение на всех этапах производства. Единственные дополнительные затраты, которые лягут на плечи владельца бизнеса, — это аренда небольшого помещения, которая обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Еще около 10 тысяч рублей потребуется на приведение помещения в надлежащий вид, соответствующий санитарным требованиям, и оформление соответствующих документов.

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