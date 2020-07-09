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Ярославские власти потратят почти 600 тысяч на покупку триколоров ко Дню города

На сайте госзакупок этот аукцион появился 7 июля

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Флаги вывесят ко Дню города

Флаги вывесят ко Дню города

Ярославские власти потратят почти 600 тысяч на покупку триколоров ко Дню города

Мэрия Ярославля разместила на сайте госзакупок аукцион на создание флагов России. Стоимость аукциона оценивается в 596 тысяч рублей. Флаги из полиэфирного шёлка планируют вывесить в качестве украшения на День города.

В общей сложности мэрия закупит почти полторы тысячи флагов разных размеров. Деньги на это выделят из городского бюджета.

— Источник финансирования — средства бюджета города Ярославля на 2020 год в рамках муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» на 2018—2022 годы, — говорится в документации закупки.

Срок завершения работ — 17 августа 2020 года.

В этом году празднование Дня города — 2020 перенесли на несколько месяцев позже: с последней субботы мая на 12 сентября.

К слову, в мае Ярославль участвовал в акции «Флаг в День Победы». Тогда триколоры бесплатно раздавали горожанам в управляющих компаниях и ТСЖ. Ярославцы неоднозначно отнеслись к акции, что вызвало бурные споры.

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Ярославльфлаг Россиитриколор РоссииДень города
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