Ярославские власти потратят почти 600 тысяч на покупку триколоров ко Дню города

Мэрия Ярославля разместила на сайте госзакупок аукцион на создание флагов России. Стоимость аукциона оценивается в 596 тысяч рублей. Флаги из полиэфирного шёлка планируют вывесить в качестве украшения на День города.

В общей сложности мэрия закупит почти полторы тысячи флагов разных размеров. Деньги на это выделят из городского бюджета.

— Источник финансирования — средства бюджета города Ярославля на 2020 год в рамках муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» на 2018—2022 годы, — говорится в документации закупки.