Ярославские власти потратят почти 600 тысяч на покупку триколоров ко Дню города
Мэрия Ярославля разместила на сайте госзакупок аукцион на создание флагов России. Стоимость аукциона оценивается в 596 тысяч рублей. Флаги из полиэфирного шёлка планируют вывесить в качестве украшения на День города.
В общей сложности мэрия закупит почти полторы тысячи флагов разных размеров. Деньги на это выделят из городского бюджета.
— Источник финансирования — средства бюджета города Ярославля на 2020 год в рамках муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля» на 2018—2022 годы, — говорится в документации закупки.
Срок завершения работ — 17 августа 2020 года.
В этом году празднование Дня города — 2020 перенесли на несколько месяцев позже: с последней субботы мая на 12 сентября.
К слову, в мае Ярославль участвовал в акции «Флаг в День Победы». Тогда триколоры бесплатно раздавали горожанам в управляющих компаниях и ТСЖ. Ярославцы неоднозначно отнеслись к акции, что вызвало бурные споры.