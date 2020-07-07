В двух районах Ярославля построят новые спортивные площадки: итоги народного голосования

В Ярославле определены районы — лидеры голосования в рамках проекта «Решаем вместе», которое шло вместе с голосованием по поправкам к Конституции. Именно в них в 2021 году построят новые спортивно-игровые площадки. Сегодня, 7 июля, прошло заседание комиссии, на котором подвели итоги голосования.

Победителями стали два района, которые набрали самое большое количество голосов.



— Лидерами стали Заволжский и Ленинский районы, — сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

