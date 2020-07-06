«В масс-маркете — адище»: ярославцы поддержали продавщицу, которая не хочет убирать за покупателями

— Если раздражают люди, надо менять профессию. Не улыбчивые и уставшие консультанты не должны встречать меня в магазине, — высказала свою позицию Ирина.



«Людишки - свиньи»

Но оказалось немало и тех, кто встал на сторону продавца. Большинство из них, как становится понятно из комментариев, тоже работают в торговле. И у них свои истории:



— Людишки — свиньи. Нет. Свиньи лучше. Я как кассир большого магазина могу сказать, что многие оставляют чеки прямо на кассе, скомкав и бросив в уголок, вместо того, чтобы бросить в урну, которая стоит рядом с кассой! То же самое и с вещами. Это уровень воспитания. Некоторые думают, что им все должны. Убрать за собой же не считают нужным. Людишки... одним словом, — пишет одна из читательниц.



— Никто не может судить о том, насколько адова работа продавца-консультанта. Я работаю в брендовом бутике. Там свой ад. Но что творится в масс-маркете — это адище. Поэтому туда берут совсем молоденьких, другие не выживают. Да и те ненадолго. Иногда такие клиенты, что стоишь и про себя повторяешь «только бы не сесть в тюрьму». Прибить хочется, чесслово. И такое случается на каждой работе, это факт. Люди вообще плохо терпят друг друга, особенно в большом количестве. Так что, девочка моя, я понимаю тебя. Скоро сбежишь замуж, в монастырь, в лес, в непроходимые джунгли. Или откроешь свой бутик, и эти все гады будут твоими любимыми клиентами. Потому, как работа на себя, это нечто другое. Хотя, я б парочку сковородою огрела бы, — поделилась своими мыслями ярославна под ником «Согласна миллион раз».

