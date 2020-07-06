«В масс-маркете — адище»: ярославцы поддержали продавщицу, которая не хочет убирать за покупателями

Колонка продавца из магазина одежды, которую возмущает, что покупатели не вешают одежду на вешалки, выставляют в проход пуфики из примерочных и мусорят в кабинках, вызвала бурную реакцию ярославцев. Кто-то встал на защиту девушки-консультанта, а у кого-то её мнение вызвало резко отрицательную реакцию.
Публикуем самые яркие мнения.
Не бухтеть
— Продавцу надо почитать должностную инструкцию и не бухтеть, — считает читатель под ником «Коровьев».
— А в чем работа продавца ещё заключается? Пусть убирают вещи по местам, я и не помню, где они висели, а они должны знать. Сами же потом запутаются, если покупатели будут их развешивать как попало, — согласна Вика.
— Если раздражают люди, надо менять профессию. Не улыбчивые и уставшие консультанты не должны встречать меня в магазине, — высказала свою позицию Ирина.
«Людишки - свиньи»
Но оказалось немало и тех, кто встал на сторону продавца. Большинство из них, как становится понятно из комментариев, тоже работают в торговле. И у них свои истории:
— Людишки — свиньи. Нет. Свиньи лучше. Я как кассир большого магазина могу сказать, что многие оставляют чеки прямо на кассе, скомкав и бросив в уголок, вместо того, чтобы бросить в урну, которая стоит рядом с кассой! То же самое и с вещами. Это уровень воспитания. Некоторые думают, что им все должны. Убрать за собой же не считают нужным. Людишки... одним словом, — пишет одна из читательниц.
— Никто не может судить о том, насколько адова работа продавца-консультанта. Я работаю в брендовом бутике. Там свой ад. Но что творится в масс-маркете — это адище. Поэтому туда берут совсем молоденьких, другие не выживают. Да и те ненадолго. Иногда такие клиенты, что стоишь и про себя повторяешь «только бы не сесть в тюрьму». Прибить хочется, чесслово. И такое случается на каждой работе, это факт. Люди вообще плохо терпят друг друга, особенно в большом количестве. Так что, девочка моя, я понимаю тебя. Скоро сбежишь замуж, в монастырь, в лес, в непроходимые джунгли. Или откроешь свой бутик, и эти все гады будут твоими любимыми клиентами. Потому, как работа на себя, это нечто другое. Хотя, я б парочку сковородою огрела бы, — поделилась своими мыслями ярославна под ником «Согласна миллион раз».
12 часов на ногах
Есть читатели, которые согласны с героиней публикации, но не во всём.
— Очень часто покупатели оставляют после себя влажные использованные салфетки, бумажки, кидают вещи в примерочных. Сколько раз было — примеряют нижнее белье на голое тело (да, есть такие люди). Это все очень неприятно. Но если покупатель оставил вещь незастегнутой, просто положил на стол продавцу, 500 раз попросил поменять размер — это норм, это работа наша, — пишет Гость.
— Понятно, что должностные инструкции никто не отменял, и, конечно, продавец должен убирать вещи за покупателями в том числе. Но никто не отменял и общую человеческую адекватность — если взял что-то с вешалки, наверное, не сложно обратно повесить. Если примерил вещь и она не подошла — не так трудно её повесить на вешалку, а не швырять как попало. Причём, я уверен, что речь идет не о бутике, а об обычном магазине сегмента масс-маркет. Работа в рознице реально тяжёлая — просто попробуйте провести на ногах 12 часов, к тому же обед у продавца, как правило, по расписанию, по очереди. Да, продавцы сами иногда изрядно косячат, и уровень сотрудников падает с каждым годом. Поэтому культура поведения должна быть взаимной, — считает Игорь.
— Сфера обслуживания для того и существует, чтобы обслуживать. Насчет мусора в примерочных — да, это плохо. В остальном нет. Покупатели приходят в магазин, чтобы покупать, а продавцы для того, чтобы их обслуживать, — прокомментировал ещё один гость нашего сайта.