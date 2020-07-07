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Новые заболевшие и спасение в ДТП: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Последние новости, актуальные к утру 7 июля 2020-го

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В Ярославской области рост заболевших коронавирусом продолжается

В Ярославской области рост заболевших коронавирусом продолжается

Доброе утро, друзья! Каждое утро мы делаем для вас краткий обзор самых важных новостей за минувшие сутки.

Итак, что произошло в Ярославской области к утру 7 июля:

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