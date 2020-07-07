Новые заболевшие и спасение в ДТП: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Каждое утро мы делаем для вас краткий обзор самых важных новостей за минувшие сутки.
Итак, что произошло в Ярославской области к утру 7 июля:
- число заболевших коронавирусом увеличилось ещё на 40 человек и перевалило за 5000 за всё время;
- на рыбинском пляже нашли странное существо. Учёный объяснил, чем оно может быть опасно;
- многодетная мама оказала первую помощь истекающему кровью мотоциклисту после ДТП, чем спасла его жизнь;
- полиция устроила облаву на купающихся: людей начали штрафовать;
- спасатели сняли батюшку с 26-метровой колокольни: видео.