Самоизоляция кончилась, а гречка дорожает дальше: список продуктов, подскочивших в цене за весну

В Ярославской области подсчитали, как менялись цены на продукты весной этого года, когда вся страна переживала пик пандемии коронавирусной инфекции. Лидером в этом списке, безусловно, стала гречка.

— Только за май 2020 цены на неё выросли на 9,4%. От 3% до 4% подорожали рыбные консервы, — сообщили в Ярославльстате.

Приведём динамику цен на некоторые товары из продуктовой корзины. Первая цена — на конец 2019 года, вторая — средняя цена в мае 2020.

говядина — 338 рублей / 365 рублей килограмм;

свинина — 247 рублей / 242 рубля килограмм;

кура — 134 рубля / 134 рубля;

рыба мороженая неразделанная — 151 рублей килограмм / 150 рублей килограмм;

масло сливочное — 633 рубля килограмм / 642 рубля килограмм;

масло подсолнечное — 99 рублей литр / 104 рубля литр;

сыры сычужные твёрдые и мягкие — 551 рубль за килограмм / 576 рублей за килограмм;

яйца куриные — 61 рубль / 62 рубля;

сахар — 27 рублей за килограмм / 33 рубля за килограмм;

рис шлифованный 72 рубля килограмм / 80 рублей килограмм;

яблоки — 86 рублей килограмм / 110 рублей килограмм;

хлеб ржаной и пшеничный — 38 рублей килограмм / 42 рубля килограмм;

картофель — 17 рублей килограмм / 26 рублей килограмм.