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Самоизоляция кончилась, а гречка дорожает дальше: список продуктов, подскочивших в цене за весну

Данные по Ярославской области

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Самый большой рост в цене за весну 2020 года был у гречи

Самый большой рост в цене за весну 2020 года был у гречи

В Ярославской области подсчитали, как менялись цены на продукты весной этого года, когда вся страна переживала пик пандемии коронавирусной инфекции. Лидером в этом списке, безусловно, стала гречка.

— Только за май 2020 цены на неё выросли на 9,4%. От 3% до 4% подорожали рыбные консервы, — сообщили в Ярославльстате.

Приведём динамику цен на некоторые товары из продуктовой корзины. Первая цена — на конец 2019 года, вторая — средняя цена в мае 2020.

  • говядина — 338 рублей / 365 рублей килограмм;
  • свинина — 247 рублей / 242 рубля килограмм;
  • кура — 134 рубля / 134 рубля;
  • рыба мороженая неразделанная — 151 рублей килограмм / 150 рублей килограмм;
  • масло сливочное — 633 рубля килограмм / 642 рубля килограмм;
  • масло подсолнечное — 99 рублей литр / 104 рубля литр;
  • сыры сычужные твёрдые и мягкие — 551 рубль за килограмм / 576 рублей за килограмм;
  • яйца куриные — 61 рубль / 62 рубля;
  • сахар — 27 рублей за килограмм / 33 рубля за килограмм;
  • рис шлифованный 72 рубля килограмм / 80 рублей килограмм;
  • яблоки — 86 рублей килограмм / 110 рублей килограмм;
  • хлеб ржаной и пшеничный — 38 рублей килограмм / 42 рубля килограмм;
  • картофель — 17 рублей килограмм / 26 рублей килограмм.

По данным Ярославльстата, к декабрю 2019 года цены на продукты в среднем поднялись на 2,7%, при этом стоимость минимального продуктового набора только за май выросла на 1,7%, составив 4228 рублей.

Напомним, весна выдалась тяжёлой для многих. Больше месяца в России официально длились нерабочие дни. Это было нужно, чтобы остановить распространение коронавируса и заставить людей сидеть дома. За это время многие просто потеряли работу — безработица достигла небывалых показателей за последние годы.

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