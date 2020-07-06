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«Они плакали и звали маму»: ярославец приютил выброшенных в коробке пятерых щенят

Малышей оставили у крупного гипермаркета

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Есть в Ярославле злые люди. А есть добрые&nbsp;

Есть в Ярославле злые люди. А есть добрые 

В Ярославле выкинули пятерых щенят, положив малышей в коробку. Бывшие хозяева, пытаясь снять с себя ответственность за животных, оставили послание: «Буду отличным другом, компаньоном и охранником! Подари счастье своему ребёнку — загляни в коробку». Оставили щенят у крупного гипермаркета в Заволжском районе на жаре без еды и воды.

— Пожалуйста, помогите распространить! Они плачут, не знают, куда попали, одни, без мамы, и все мимо проходят! — опубликовали в соцсетях прохожие.

И нашёлся добрый человек! Мужчина по имени Андрей забрал всех пятерых к себе на передержку.

— Увидел пост и решил помочь, пока не найдутся для них хозяева. Малышам месяц, — рассказывает Андрей.

Щенят в тот же вечер помыли, накормили.

Щенки самые обычные, беспородные&nbsp;

Щенки самые обычные, беспородные 

Но такие милые!&nbsp;

Но такие милые! 

Если вам приглянулась одна из этих мордашек, вы можете написать в личные сообщения во «ВКонтакте» Андрею.

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