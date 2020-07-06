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Тема дняСкончалась медсестра, бравшая тесты на COVID-19

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Смерть медсестры и обозлённые продавцы: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Последние новости, актуальные к утру 6 июля 2020

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За выходные в Ярославле значительно увеличилось число новых заболевших коронавирусом&nbsp;

За выходные в Ярославле значительно увеличилось число новых заболевших коронавирусом 

Доброе утро, друзья! Надеемся, ваши выходные прошли хорошо. Мы собрали для вас короткий обзор основных новостей, произошедших за сутки в Ярославской области:

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