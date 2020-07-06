Смерть медсестры и обозлённые продавцы: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Надеемся, ваши выходные прошли хорошо. Мы собрали для вас короткий обзор основных новостей, произошедших за сутки в Ярославской области:
- умерла медсестра инфекционного отделения Переславской ЦРБ. Она каждый день брала тесты на коронавирус;
- в Ярославской области впервые за долгое время число новых заражённых за сутки составило меньше 40 человек. Однако на карантине по-прежнему находятся почти 2000 человек;
- жительница Ярославской области отдохнула в Сочи, как только сняли карантин, и рассказала, что происходит на курорте;
- продавцы-консультанты поделились, что их бесит в поведении ярославских покупателей.