«Рискнуть здоровьем людей ради монет»: ярославцы накинулись на владельцев полностью открытого кафе

Но кого это волнует? Заведение, открывшее двери в основной зал, вызвало массу обсуждений. Одни поддержали владельцев кафе и осудили тех, кто «доносит».

— Сообщать в соцсетях как кто-то из жалких коммерсов пытается не сдохнуть (после трех месяцев в коме) — это так прикольно. Много лайков можно набрать. Ну и то, что сообщили властям — тоже правильно. Теперь к ним придут, и запуганные спекулянты при смерти, поправят финположение добрых и справедливых представителей городской власти, — высказался Александр Кукин.

— Природа за время пандемии настолько очистилась, что в города вернулись птицы-стукачи, — пишет Илья Гитберг.

Другие не разделили позиции относительно задавленного карантином бизнеса.

— Осуждать пренебрежение законами и привлекать к этому внимание властей — это здоровая и сознательная гражданская позиция, — считает Трофим Шоренко.



— Рискнуть здоровьем людей и подзаработать монеток? — задаёт риторический вопрос Александр Яковлев.

— Ну, знаете, так можно и подворовывание, и мошенничество оправдывать. У них была летняя веранда, там была полная посадка, чуть ли не на головах друг у друга, если цель — не сдохнуть, то этим бы и ограничились. То, что мы видим в посте — жадность и наплевательское отношение к людям и закону. Это как обочечники, им всегда нужнее, — пишет Алёна Коршунова.

