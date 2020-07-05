Сдача первых ЕГЭ и пропавший подросток: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Собрали самое важное, что произошло в Ярославской области за прошлые сутки. Коротко:
- В Ярославской области пропала 12-летняя Ульяна Волкова. Девочку не видели с 3 июня;
- За последние 10 лет в регионе на 22,9% выросла заболеваемость раком. Онколог назвал формы рака, которыми болеют чаще всего;
- В Ярославской области за прошедшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом;
- Самое большое количество заболевших COVID-19 в Ярославле. Карта распространения инфекции;
- Добрынинский мост откроют для проезда через две недели. В мэрии Ярославля назвали точную дату;
- В Ярославской области выпускники сдали первые ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Одного школьника выгнали с экзамена;
- В Ярославле сделали необычный пешеходный переход - он соединяет забор и отбойник на дороге.