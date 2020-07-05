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Тема дняШкольника выгнали с ЕГЭ

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Сдача первых ЕГЭ и пропавший подросток: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на 5 июля

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Написать ЕГЭ удалось не всем - одного школьника выгнали с экзамена

Написать ЕГЭ удалось не всем - одного школьника выгнали с экзамена

Доброе утро, друзья! Собрали самое важное, что произошло в Ярославской области за прошлые сутки. Коротко:

  • В Ярославской области выпускники сдали первые ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Одного школьника выгнали с экзамена;

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