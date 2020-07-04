Запах был на весь подъезд: ярославна нечистотами затопила соседей и не впускала сантехников

Неприятная ситуация произошла в одном из домов в Дзержинском районе Ярославля. В квартире у женщины прорвало трубу канализации, но пускать в своё жильё сантехников она никак не соглашалась. Дошло до того, что трубу разорвало и нечистоты затопили соседей снизу. Воду в доме отключили, едкий запах стоял и в квартирах, и на лестничной площадке, но попасть в квартиру, где прорвало трубу, всё никак не получалось. Жители дома обратились в районную администрацию, а та в суд.

— Суд удовлетворил исковые требования об обеспечении доступа в квартиру для проведения ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Приставы неоднократно приезжали в дом, но женщина дверь никому не открывала.