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Запах был на весь подъезд: ярославна нечистотами затопила соседей и не впускала сантехников

Владелицу квартиры пришлось караулить в подъезде

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Попасть в квартиру смогли только хитростью

Попасть в квартиру смогли только хитростью

Неприятная ситуация произошла в одном из домов в Дзержинском районе Ярославля. В квартире у женщины прорвало трубу канализации, но пускать в своё жильё сантехников она никак не соглашалась. Дошло до того, что трубу разорвало и нечистоты затопили соседей снизу. Воду в доме отключили, едкий запах стоял и в квартирах, и на лестничной площадке, но попасть в квартиру, где прорвало трубу, всё никак не получалось. Жители дома обратились в районную администрацию, а та в суд.

— Суд удовлетворил исковые требования об обеспечении доступа в квартиру для проведения ремонтных работ, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Приставы неоднократно приезжали в дом, но женщина дверь никому не открывала.

Решив, что женщина когда-то должна будет выйти из квартиры, приставы затаились в подъезде, и через несколько часов ожидания дверь открылась. Приставы помогли сантехникам зайти в квартиру, и те отремонтировали трубу.

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