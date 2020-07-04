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Выпавший ребёнок и драка в центре города: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на 4 июля

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В Ярославле во время игры с балкона вывалился 4-летний ребёнок

В Ярославле во время игры с балкона вывалился 4-летний ребёнок

Друзья, мы собрали для вас подборку самых главных новостей Ярославской области за последние сутки:

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