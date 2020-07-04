Выпавший ребёнок и драка в центре города: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, мы собрали для вас подборку самых главных новостей Ярославской области за последние сутки:
- в Ярославской области несколько недель стабильно фиксируется почти одно и то же число заболевших коронавирусом. Актуальные данные по заболеваемости COVID-19 на 3 июля;
- ярославский депутат обвинил врачей в отказе от госпитализации его родственницы, болеющей коронавирусом;
- появилось видео драки с участием инспектора ДПС в центре Ярославля, где пьяный мужчина набросился на полицейского;
- в Ярославской области расширят работу дежурных групп в детских садах — рассказываем, какие изменения ждут родителей и их детей;
- в Ярославле с балкона многоэтажки выпал ребёнок — рассказываем, что произошло;
- тысячи больных в Ярославле и сотни по области — как распространяется коронавирус в регионе;
- ярославец выиграл в лотерею более четырех миллионов рублей — мужчина рассказал, на что собирается потратить деньги;
- в Ярославской области снова заработают отели, гостиницы и санатории — власти рассказали, когда разрешат принимать туристов;
- МЧС предупредило о резком изменении погоды — публикуем экстренное сообщение ведомства;
- власти Ярославской области объявили об открытии летних загородных лагерей — рассказываем, когда учреждения смогут принять школьников.