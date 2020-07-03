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«Могут лишить прав»: в Ярославской области устроят облаву на водителей

В ГИБДД рассказали, когда будет проходить специальный рейд

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Наряды ГИБДД будут вылавливать пьяных водителей сразу в нескольких местах в Ярославле и по области

Наряды ГИБДД будут вылавливать пьяных водителей сразу в нескольких местах в Ярославле и по области

В Ярославской области пройдёт специальный трёхдневный рейд, во время которого сотрудники ГИБДД будут отлавливать водителей, севших за руль нетрезвыми.

— Целевые мероприятия в регионе будут проходить сегодня, а также в ближайшие выходные, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за невыполнение водителем требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Места, где будут выставлены наряды, естественно, в полиции держат в секрете, чтобы недисциплинированные водители не придумали пути объезда.

Кроме того, в Ярославской области сейчас проводят и другие рейды. Сотрудники различных ведомств устраивают облавы на дачников, отдыхающих на пляжах, и посетителей торговых центров.

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