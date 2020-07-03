«Могут лишить прав»: в Ярославской области устроят облаву на водителей

В Ярославской области пройдёт специальный трёхдневный рейд, во время которого сотрудники ГИБДД будут отлавливать водителей, севших за руль нетрезвыми.



— Целевые мероприятия в регионе будут проходить сегодня, а также в ближайшие выходные, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за невыполнение водителем требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

