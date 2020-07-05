«Балкон же свалится»: в центре Ярославля разрушается дом. Люди боятся получить кирпичом по голове

В центре Ярославля рушится аварийное здание, мимо которого лучше не ходить. На улице Свердлова, 83 стоит дом, в котором два года назад случился пожар (после него жильцов расселили, окна заколотили, но со стороны двора — все двери нараспашку и местная ребятня растаскивает остатки перекрытий). Ярославцы недоумевают, почему здание не ограждают: кажется, что куски фасада могут рухнуть на прохожих.
— На Свердлова, 83 вот такой аварийный домик стоит, — рассказала девушка, снявшая дом на видео. — Рядом по тротуару ходят люди. А тут вот балкон, который может в любой момент упасть кому-нибудь на голову. Стоит по нему немножечко ударить, и он свалится. Спасибо мэру за «прекрасный» и «чистый» город.
Мы обратились в пресс-службу мэрии Ярославля с вопросом, знают ли городские власти, что происходит со зданием на сегодняшний день, и планируют ли чиновники как-то оградить жителей от опасности. Свой ответ мэрия согласовывала сутки.
— В 2018 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу, — сообщил директор агентства по строительству города Ярославля Виталий Кук. — Установлен и срок расселения данного дома — не позднее 2027 года. В доме подлежат расселению 32 жилых помещения, в том числе 31 жилое помещение находится в собственности граждан. В муниципальной собственности находится одно жилое помещение общей площадью 20 квадратных метров, что составляет 2,8% от общей площади всех жилых помещений. Учитывая, что содержание всех жилых помещений и общего имущества в указанном доме не может являться обязанностью исключительно мэрии города Ярославля, тем не менее мэрия Ярославля готова участвовать пропорционально доле муниципальной собственности в указанном доме в реализации решения собственников помещений в нём по проведению работ в целях обеспечения безопасности эксплуатации дома.
Иными словами, ответственность городская власть, готова нести только за ту площадь, которая принадлежит ей. Однако кто ответит за то, чтобы по тротуару мимо этого дома было ходить безопасно?
Ранее мы также писали о многострадальном доме на улице Советской. Там в разрушенном доме продолжают жить несколько семей, в то время как на само здание без слез взглянуть нельзя. По словам местных жителей, арка, находящаяся под квартирами одного из подъездов, вот-вот рухнет.