«Балкон же свалится»: в центре Ярославля разрушается дом. Люди боятся получить кирпичом по голове

В центре Ярославля рушится аварийное здание, мимо которого лучше не ходить. На улице Свердлова, 83 стоит дом, в котором два года назад случился пожар (после него жильцов расселили, окна заколотили, но со стороны двора — все двери нараспашку и местная ребятня растаскивает остатки перекрытий). Ярославцы недоумевают, почему здание не ограждают: кажется, что куски фасада могут рухнуть на прохожих.



— На Свердлова, 83 вот такой аварийный домик стоит, — рассказала девушка, снявшая дом на видео. — Рядом по тротуару ходят люди. А тут вот балкон, который может в любой момент упасть кому-нибудь на голову. Стоит по нему немножечко ударить, и он свалится. Спасибо мэру за «прекрасный» и «чистый» город.