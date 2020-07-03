Количество мест ограниченно: ярославцам разрешили звать на свадьбу гостей

Ярославцам разрешили приглашать на официальную часть свадьбы гостей и родственников. Ограничения при этом все равно остались — в зале ЗАГСа одновременно смогут находиться не больше 10 гостей.

— Мы постепенно возвращаемся к проведению полноценной церемонии, где помимо главных героев — жениха и невесты, могут присутствовать родственники и гости. За июнь в Ярославле поженились 266 пар, — рассказала начальник отдела ЗАГС города Ярославля Наталия Рыбкина.

В мэрии Ярославля уточнили, что гости торжества должны надевать защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Молодоженам средства защиты разрешили не надевать.