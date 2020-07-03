Количество мест ограниченно: ярославцам разрешили звать на свадьбу гостей

Ярославцам разрешили приглашать на официальную часть свадьбы гостей и родственников. Ограничения при этом все равно остались — в зале ЗАГСа одновременно смогут находиться не больше 10 гостей.
— Мы постепенно возвращаемся к проведению полноценной церемонии, где помимо главных героев — жениха и невесты, могут присутствовать родственники и гости. За июнь в Ярославле поженились 266 пар, — рассказала начальник отдела ЗАГС города Ярославля Наталия Рыбкина.
В мэрии Ярославля уточнили, что гости торжества должны надевать защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Молодоженам средства защиты разрешили не надевать.
— Органы записи актов гражданского состояния, расположенные на территории города, продолжают работу в штатном режиме. Государственная регистрация рождения детей и регистрация смерти проводятся в установленном порядке, — добавили в мэрии.
Ранее власти говорили, что в зале бракосочетания после каждой церемонии будут проводить дезинфекцию.