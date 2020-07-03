Новые заболевшие и бум ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- в Ярославской области стали известны результаты голосования по поправкам к Конституции;
- федеральный оперштаб выдал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области за сутки;
- заболевший коронавирусом житель Ярославля смог попасть в больницу на лечение, только когда сам доказал, что у него COVID-19, — рассказываем, как же так вышло;
- в Ярославской области дикая лиса покусала несколько человек — рассказываем подробности;
- на окружной дороге фура влетела в легковушку — публикуем видео страшного ДТП;
- в Ярославской области почтальон возит письма, лекарства и еду через бездорожье и грязь для 10 человек — публикуем историю о том, в каких тяжелых условиях приходится работать, доставляя все необходимое людям;
- в Ярославле произошло еще одно серьезное ДТП, на этот раз с участием ребёнка. В результате аварии две иномарки разбросало по дороге — подробности и видео с места происшествия;
- в Ярославле ночью прорвало трубу так, что вода хлестала посреди двора на несколько десятков метров в высоту;
- еще одно страшное ДТП: автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревья — все случилось по пути на излюбленное место отдыха ярославцев.