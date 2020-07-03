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Новые заболевшие и бум ДТП: что произошло в Ярославской области за сутки. Коротко

Главные новости, актуальные к утру 3 июля

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В Ярославской области не снижается количество заболевших людей&nbsp;

В Ярославской области не снижается количество заболевших людей 

Доброе утро! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

  • заболевший коронавирусом житель Ярославля смог попасть в больницу на лечение, только когда сам доказал, что у него COVID-19, — рассказываем, как же так вышло;

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