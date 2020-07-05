Купальник не должен скрывать прелести: смотрим, что носят на пляже инста-модели летом 2020 года

И пусть покрасоваться на Лазурном берегу в этом году вряд ли удастся, это не повод прятать купальник глубоко в шкаф. Смотрите, что носят инста-модели летом 2020 года, покоряя подписчиков и сверкая с обложек журналов.
Эта подборка ярославских красоток, ставших популярными и заметными во многом благодаря своей яркой внешности.
Яркий минимализм
Кажется, этот купальник не способен удержать всех прелестей Юлианны. Да, модели на верёвочках не теряют популярности, потому что смотрятся хорошо на стройных и худых фигурах. Вы только посмотрите на его цвет — синева этого купальника напомнит о море.
26-летняя светская львица Юлианна Самохвалова снялась в нём для рекламы. Сейчас она живёт в Москве, купается в роскоши и снимается в скандальных телепередачах.
Трусики повыше
Посадка бикини высоко на бёдрах — очень модная фишка ещё прошлого лета. Но и сейчас такой купальник ничуть не уступает самым новым трендам.
На фото Дарья Араева — девушка-огонь, девушка-зажигалка. Она уже несколько лет танцует в Китае и поражает местных жителей своей красотой и яркой внешностью. Но иногда Даша приезжает и в родной Ярославль.
Кстати, девушка считает, что размер груди совсем не имеет значения.
Аналог завышенной талии — модели с перемычкой на трусиках. Смотрится пикантно и притягательно. Такой купальник носит ярославская инста-модель Мона Флауэр.
Слитный минимализм
Просто, а главное, идёт всем: слитные купальники смотрятся шикарно на любой фигуре. Но на модели Дарье Коноваловой, конечно, любой купальник будет выглядеть великолепно. Не зря её выбирает журнал VOGUE и бренды, создающие пляжную одежду.
Бесконечная яркость
Яркий синий купальник с анималистичным принтом — это то, что выделит вас на пляже. Такой предпочла актриса Мария Горбань. При этом фасон купальника слитный, с бретелькой на одно плечо.
В её гардеробе на это лето есть ещё один выдающийся цельный купальник серебристого цвета.
А если хочется бикини, то присмотритесь к вариантам с кружевом или ассиметричным кроем — смотрятся игриво. Однако полным девушкам могут добавить лишнего объёма.
Минималистичная классика
Телеведущая и продюсер Елена Летучая успела достать купальник ещё до карантина. Елена не отрицает своей любви к белому цвету и классическому стилю — её купальный костюм полностью отразил это. И, конечно, подчеркнул формы теледивы: белый купальник-бикини на завязках — модель, которая всегда актуальна. Интереса модели добавляет неоднородная фактура ткани.
Огненный неон
Вещи в неоновых оттенках несколько сдали модные позиции, но всё же от них не отказываются девушки-модели. Так, Юлия Кононенко из Ярославля, переехавшая в Китай, с удовольствием демонстрирует свои пышные формы в слитном купальнике зелёного неонового оттенка.