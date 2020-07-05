Купальник не должен скрывать прелести: смотрим, что носят на пляже инста-модели летом 2020 года

И пусть покрасоваться на Лазурном берегу в этом году вряд ли удастся, это не повод прятать купальник глубоко в шкаф. Смотрите, что носят инста-модели летом 2020 года, покоряя подписчиков и сверкая с обложек журналов.

Эта подборка ярославских красоток, ставших популярными и заметными во многом благодаря своей яркой внешности.

Яркий минимализм

Кажется, этот купальник не способен удержать всех прелестей Юлианны. Да, модели на верёвочках не теряют популярности, потому что смотрятся хорошо на стройных и худых фигурах. Вы только посмотрите на его цвет — синева этого купальника напомнит о море.