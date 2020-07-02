«А ныли, что без копейки сидят»: реакция соцсетей на толпы людей в открывшихся торговых центрах

В Ярославле открылись торговые центры и покупатели бросились сметать товар с полок. Вчера в ТЦ в центре города было не протолкнуться. На это с изумлением отреагировали в соцсетях. Мы собрали мнения подписчиков нашей группы во «ВКонтакте».
Наталья Кирильчук
— После самоизоляции размер изменился, пора менять гардероб! Так что это нормально.
Доротея Надеждина
— Да?! Сметают?? А говорили, народ без копейки сидит…
Тимур Хайруллин
— Доротея, так два месяца не тратили, вот и накопили.
Вячеслав Шигачёв
— Интересно, откуда у людей деньги? Два месяца соцсети плакались, чтобы пустили поработать, копеечки получить.
Анна Бровкина
— Наплевала бы в очереди стоять из-за шмоток. Ажиотаж пройдёт, и спокойно сходить можно.
Егор Соколов
— Бабла в кубышках у всех полно накоплено, ещё не на одну волну хватит!
Татьяна Родионова
— Чумные. Посмотрим на статистику через пару недель
Гость
— Кто-то на бирже стоит, а кто-то не знает, куда бабки девать.
Наталия Чудиновская
— Допрыгаемся по новой(