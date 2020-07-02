2 июля четверг
СЕЙЧАС +17°С
usd 70.44
eur 79.19
Тема дня Итоги голосования по Конституции: онлайн

Все новости

Все новости
Город

«А ныли, что без копейки сидят»: реакция соцсетей на толпы людей в открывшихся торговых центрах

В ярославских ТЦ — ажиотаж

310
1 Обсудить

Поделиться

У касс — длинные очереди

У касс — длинные очереди

В Ярославле открылись торговые центры и покупатели бросились сметать товар с полок. Вчера в ТЦ в центре города было не протолкнуться. На это с изумлением отреагировали в соцсетях. Мы собрали мнения подписчиков нашей группы во «ВКонтакте».

Наталья Кирильчук

— После самоизоляции размер изменился, пора менять гардероб! Так что это нормально.

Доротея Надеждина

— Да?! Сметают?? А говорили, народ без копейки сидит…

Тимур Хайруллин

— Доротея, так два месяца не тратили, вот и накопили.

Вячеслав Шигачёв

— Интересно, откуда у людей деньги? Два месяца соцсети плакались, чтобы пустили поработать, копеечки получить.

Анна Бровкина

— Наплевала бы в очереди стоять из-за шмоток. Ажиотаж пройдёт, и спокойно сходить можно.

Егор Соколов

— Бабла в кубышках у всех полно накоплено, ещё не на одну волну хватит!

Татьяна Родионова

— Чумные. Посмотрим на статистику через пару недель

Гость

— Кто-то на бирже стоит, а кто-то не знает, куда бабки девать.

Наталия Чудиновская

— Допрыгаемся по новой(

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

торговый центр в Ярославле
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!