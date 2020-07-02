«А ныли, что без копейки сидят»: реакция соцсетей на толпы людей в открывшихся торговых центрах

В Ярославле открылись торговые центры и покупатели бросились сметать товар с полок. Вчера в ТЦ в центре города было не протолкнуться. На это с изумлением отреагировали в соцсетях. Мы собрали мнения подписчиков нашей группы во «ВКонтакте».



Наталья Кирильчук



— После самоизоляции размер изменился, пора менять гардероб! Так что это нормально.



Доротея Надеждина



— Да?! Сметают?? А говорили, народ без копейки сидит…



Тимур Хайруллин



— Доротея, так два месяца не тратили, вот и накопили.



Вячеслав Шигачёв

