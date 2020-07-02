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Голосование по поправкам и подорожание «коммуналки»: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Главные новости, актуальные к утру 2 июля

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Вчера принимали важное для страны решение

Вчера принимали важное для страны решение

Доброе утро, друзья! Если вы вчера отдыхали и не читали новости, то скорее ловите обзор всего самого главного, что произошло за минувшие сутки:

  1. Вчера был главный день голосования по поправкам к Конституции. Как это было и каков итог.
  1. На выплаты медикам Ярославской области выдали 62 миллиона рублей: сравниваем с соседями
  1. С 1 июля в Ярославской области подорожала «коммуналка». Как — разбираемся на конкретном примере.
Только растёт...

Только растёт...

  • Странный скандал вокруг фильма о погибшей команде «Локомотив» — ярославский клуб отказался поддерживать съемки и завязалась публичная перепалка.

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коммуналкавсероссийское голосованиепоправки
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