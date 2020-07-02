Голосование по поправкам и подорожание «коммуналки»: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Если вы вчера отдыхали и не читали новости, то скорее ловите обзор всего самого главного, что произошло за минувшие сутки:
- Вчера был главный день голосования по поправкам к Конституции. Как это было и каков итог.
- На выплаты медикам Ярославской области выдали 62 миллиона рублей: сравниваем с соседями
- С 1 июля в Ярославской области подорожала «коммуналка». Как — разбираемся на конкретном примере.
- Какие законы вообще вступили в силу с первого числа — в нашем большом обзоре.
- Странный скандал вокруг фильма о погибшей команде «Локомотив» — ярославский клуб отказался поддерживать съемки и завязалась публичная перепалка.
- Мама была дома: в Рыбинском районе трёхлетняя девочка выпала из окна
- Мы сделали обзор всех летних веранд Ярославля.