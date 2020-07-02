Голосование по поправкам и подорожание «коммуналки»: что случилось в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Если вы вчера отдыхали и не читали новости, то скорее ловите обзор всего самого главного, что произошло за минувшие сутки:

Вчера был главный день голосования по поправкам к Конституции. Как это было и каков итог.

На выплаты медикам Ярославской области выдали 62 миллиона рублей: сравниваем с соседями

