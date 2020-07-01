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ЧП в крупной больнице и избитый битой продавец: дайджест главных событий за сутки

Коротко рассказываем о том, что произошло в Ярославской области

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Крупная больница в Брагино осталась без связи по вине дорожных рабочих

Крупная больница в Брагино осталась без связи по вине дорожных рабочих

Доброе утро, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:

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