ЧП в крупной больнице и избитый битой продавец: дайджест главных событий за сутки

Доброе утро, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:
- президент России Владимир Путин снова обратился к нации и лично объяснил суть поправок в Конституцию РФ;
- оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания COVID-19 в Ярославской области;
- в одной из крупных больниц Ярославля произошло ЧП — дорожные рабочие оставили медучреждение без связи. Из-за этого пациенты потеряли возможность записаться в поликлинику;
- прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Брагино, который избил битой 18-летнего продавца магазина;
- прошёл суд над продавцами «противоракового» одеяла за 70 тысяч рублей;
- синоптики рассказали, что будет с погодой в июле.