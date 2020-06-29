Не дотягиваем: сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию за четыре дня

Прошла уже большая часть недели, отведённая для голосования по поправкам в главный документ страны — Конституцию РФ. Жители Ярославской области оказались не особо активны в этом вопросе.
— По данным на 29 июня, за минувшие четыре дня голосования явка в Ярославской области составила 27,47%, это 277 477 жителей региона, — сообщили в областной избирательной комиссии.
Поправок в Конституцию предлагают внести огромное количество, мы просто разбирали их в этом материале. Для того чтобы они были приняты, требуется, чтобы за них проголосовало больше половины населения страны.
Чтобы народ пришёл на голосование, голосование пришло к людям: избирательные участки развернули на детских площадках, лавочках и пнях во дворе. Людей приглашают выйти проголосовать по домофону. При этом обычные участки в учебных заведениях тоже работают.
Для Ярославской области такой процент явки можно уже назвать высоким. Например, на выборы депутатов облдумы в 2018 году пришли лишь 29,28% избирателей. Выбирать губернатора Ярославской области (Дмитрия Миронова) пришли в 2017 году 33,8% жителей.