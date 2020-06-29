Не дотягиваем: сколько человек проголосовало по поправкам в Конституцию за четыре дня

Прошла уже большая часть недели, отведённая для голосования по поправкам в главный документ страны — Конституцию РФ. Жители Ярославской области оказались не особо активны в этом вопросе.

— По данным на 29 июня, за минувшие четыре дня голосования явка в Ярославской области составила 27,47%, это 277 477 жителей региона, — сообщили в областной избирательной комиссии.

Поправок в Конституцию предлагают внести огромное количество, мы просто разбирали их в этом материале. Для того чтобы они были приняты, требуется, чтобы за них проголосовало больше половины населения страны.