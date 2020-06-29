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Выпавший мужчина и новые инфицированные: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на утро 29 июня

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Ежедневно оперативный штаб сообщает о новых случаях заболевания коронавирусом в Ярославской области

Ежедневно оперативный штаб сообщает о новых случаях заболевания коронавирусом в Ярославской области

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:

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коронавирусЯрославль
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