Выпавший мужчина и новые инфицированные: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые события, которые произошли за минувшие сутки:
- В оперативном штабе по ситуации с коронавирусом по Ярославской области рассказали о новых больных COVID-19;
- в Угличском районе произошла трагедия — насмерть разбился 56-летний водитель квадроцикла;
- в Ярославской области сотрудники госпожнадзора начали проводить специальные рейды в деревнях и садоводческих товариществах;
- в социальных сетях появилось видео падения мужчины из окна пятиэтажки в Ярославле;
- в Ярославле на здание Почты России в Брагино упало дерево — рассказываем подробности;
- в Ярославской области экзотично голосуют по поправкам в Конституцию — публикуем фото с самых необычных избирательных участков.