Новая умершая от коронавируса и пропавшие супруги: что случилась в Ярославской области. Коротко

Друзья, вчера был прекрасный теплый день, и, если вы его провели на отдыхе и не следили за новостной повесткой, мы вам сейчас быстренько расскажем, что главного произошло за минувшие сутки в Ярославской области:
- начнём с коронавируса. Новые случаи продолжают появляться. А вчера стало известно о новой смерти от COVID-19 — в Ярославле скончалась 47-летняя женщина. Районы, где зараза всё ещё довольно активна, можно посмотреть на нашей карте;
- как коронавирус влияет на наш организм, рассказал ярославский патологоанатом. Впечатлительные могут пропустить эту новость;
- стала известна предполагаемая дата, когда садики могут вернуться к более привычному режиму работы — дежурные группы станут более массовыми и для записи в них с родителей перестанут требовать справки от работодателей;
- на этой неделе было объявлено о серьёзных изменениях в режиме. Мы собрали для вас в одном месте список того, что уже разрешено в Ярославской области и что ещё под запретом;
- поиски пропавшей в Ярославской области супружеской пары остановлены — муж с женой нашлись. Хотите узнать, где они были, — читайте в нашем материале;
- этот год стал аномальным по количеству укушенных клещами людей. Мы узнали, в чём причина;
- однушка в Ярославле попала в топ-5 в ЦФО по своей дороговизне. За что продавцы хотят больше 5 миллионов рублей;
- три человеческие истории. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, как они пришли к тому, что стали искать незнакомых людей.