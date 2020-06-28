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Новая умершая от коронавируса и пропавшие супруги: что случилась в Ярославской области. Коротко

Публикуем главные новости региона за прошедшие сутки

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В Ярославской области от коронавируса скончался 19-й человек

В Ярославской области от коронавируса скончался 19-й человек

Друзья, вчера был прекрасный теплый день, и, если вы его провели на отдыхе и не следили за новостной повесткой, мы вам сейчас быстренько расскажем, что главного произошло за минувшие сутки в Ярославской области:

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