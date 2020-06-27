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Тема дня В Ярославле открывают торговые центры

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Открывают загсы и торговые центры: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

От мер против коронавирусной инфекции почти ничего не осталось

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Мы все этих открытий долго ждали

Мы все этих открытий долго ждали

Доброе утро, друзья! Если вы пропустили самые главные события, то мы расскажем в этом обзоре коротко о том, что изменилось за сутки в Ярославской области:

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