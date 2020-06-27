Открывают загсы и торговые центры: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Если вы пропустили самые главные события, то мы расскажем в этом обзоре коротко о том, что изменилось за сутки в Ярославской области:
- с 27 июня открываются торговые центры по всей области;
- в Ярославле выявлено рекордно низкое число заболевших коронавирусом за сутки, а в области, наоборот, больше обычного (карта);
- а в загсах снова начнут женить влюблённых, но со
2 июляи пока при особых условиях;
- ярославцы начали голосовать по поправкам в Конституцию, делая это в странных местах: как выглядят участки для голосования.