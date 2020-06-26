«Денег нет, но мы держимся»: как в Ярославле люди отреагировали на открытие торговых центров

С завтрашнего дня в Ярославской области возобновят работу торговые центры. Сегодня об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Люди бурно отреагировали на эту новость. И далеко не все обрадовались.



Публикуем мнения пользователей интернета на эту тему.



Юлия Муркина:



— Я, наверное, вас удивлю, но торговые центры и так работают, недели две точно.



Ольга Петрякова:



— А нельзя об этом было хотя бы за два дня сообщить? В магазинах заблокированы услуги связи и интернет. Для подключения требуется не менее суток. Сотрудники все на дачах вместе с детьми. Почему у нас в регионе такой бардак — то сидим вообще никакой информации не получаем, то, как петух в одно место клюнет, и не знаешь, за что схватиться.

