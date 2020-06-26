«Денег нет, но мы держимся»: как в Ярославле люди отреагировали на открытие торговых центров

С завтрашнего дня в Ярославской области возобновят работу торговые центры. Сегодня об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Люди бурно отреагировали на эту новость. И далеко не все обрадовались.
Публикуем мнения пользователей интернета на эту тему.
Юлия Муркина:
— Я, наверное, вас удивлю, но торговые центры и так работают, недели две точно.
Ольга Петрякова:
— А нельзя об этом было хотя бы за два дня сообщить? В магазинах заблокированы услуги связи и интернет. Для подключения требуется не менее суток. Сотрудники все на дачах вместе с детьми. Почему у нас в регионе такой бардак — то сидим вообще никакой информации не получаем, то, как петух в одно место клюнет, и не знаешь, за что схватиться.
Гость:
— А с чем идти в торговые центры, и зачем? Денег-то нет, но мы держимся.
Малежик:
— Без хавчика и смысла в этих торговых центрах нет. Шмотьё в интернете закажу — домой привезут. Это лучше, чем с сумасшедшими людьми в очереди стоять на примерку.
Кроме того, десятки людей в интернете просят губернатора открыть детские сады.
Анна Федоренко:
— Когда садики откроются, родители если выйдут работать в торговые центры, детей куда? Да и ведь уже практически всё работает, кроме садиков, с детьми-то кто должен сидеть?
Об очередном послаблении режима сообщил сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В частности, он рассказал, что с 27 июня в регионе возобновляют работу торговые центры. При этом об отмене масочного режима речи пока не было. И посетителей ТЦ, которые будут нарушать его, могут оштрафовать.