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«Денег нет, но мы держимся»: как в Ярославле люди отреагировали на открытие торговых центров

Далеко не все остались в восторге от очередного послабления режима

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В ТЦ откроются только магазины — фуд-корт и кинотеатры пока остаются под запретом

В ТЦ откроются только магазины — фуд-корт и кинотеатры пока остаются под запретом

С завтрашнего дня в Ярославской области возобновят работу торговые центры. Сегодня об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Люди бурно отреагировали на эту новость. И далеко не все обрадовались.

Публикуем мнения пользователей интернета на эту тему.

Юлия Муркина:

— Я, наверное, вас удивлю, но торговые центры и так работают, недели две точно.

Ольга Петрякова:

— А нельзя об этом было хотя бы за два дня сообщить? В магазинах заблокированы услуги связи и интернет. Для подключения требуется не менее суток. Сотрудники все на дачах вместе с детьми. Почему у нас в регионе такой бардак — то сидим вообще никакой информации не получаем, то, как петух в одно место клюнет, и не знаешь, за что схватиться.

Гость:

— А с чем идти в торговые центры, и зачем? Денег-то нет, но мы держимся.

Малежик:

— Без хавчика и смысла в этих торговых центрах нет. Шмотьё в интернете закажу — домой привезут. Это лучше, чем с сумасшедшими людьми в очереди стоять на примерку.

Кроме того, десятки людей в интернете просят губернатора открыть детские сады.

Анна Федоренко:

— Когда садики откроются, родители если выйдут работать в торговые центры, детей куда? Да и ведь уже практически всё работает, кроме садиков, с детьми-то кто должен сидеть?

Об очередном послаблении режима сообщил сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В частности, он рассказал, что с 27 июня в регионе возобновляют работу торговые центры. При этом об отмене масочного режима речи пока не было. И посетителей ТЦ, которые будут нарушать его, могут оштрафовать.

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