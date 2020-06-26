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В Ярославле активисты ЛГБТ-движения устроили радужную прогулку под присмотром полиции

Участник акции рассказал, как всё прошло

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Полицейские прогулялись с ЛГБТ-активистами, но никаких претензий им не предъявили

Полицейские прогулялись с ЛГБТ-активистами, но никаких претензий им не предъявили

В Ярославле активисты и активистки ЛГБТ-движения устроили прогулку по центру города. Они назвали это радужной прогулкой Гордости в честь шестиколорного флага.

— Мы решили встретиться на улице Кирова, и там нас уже ожидали сотрудники полиции, — рассказал представитель ярославского ЛГБТ-движения Ярослав. — Мы обошли практически весь центр города, они повсюду ходили за нами и фотографировали. Мы стали воспринимать их как участников нашей прогулки. Один человек из прохожих кричал нецензурные слова в наш адрес, я попросил сотрудника пресечь административное нарушение, что и было сделано. В какой-то момент подъезжала машина с сотрудниками Росгвардии. В целом прогулка прошла очень спокойно и позитивно. Все получили заряд бодрости и насладились прекрасным летним днём.

Представители ЛГБТ-сообщества прошлись по центральным улицам Ярославля с флагами

Представители ЛГБТ-сообщества прошлись по центральным улицам Ярославля с флагами

В полиции прошедшую акцию никак не комментируют.

В Ярославле представители ЛГБТ-сообщества регулярно устраивают различные акции. В этом году они даже выходили на митинг, чтобы высказать свою гражданскую позицию.

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