В Ярославле активисты ЛГБТ-движения устроили радужную прогулку под присмотром полиции

В Ярославле активисты и активистки ЛГБТ-движения устроили прогулку по центру города. Они назвали это радужной прогулкой Гордости в честь шестиколорного флага.



— Мы решили встретиться на улице Кирова, и там нас уже ожидали сотрудники полиции, — рассказал представитель ярославского ЛГБТ-движения Ярослав. — Мы обошли практически весь центр города, они повсюду ходили за нами и фотографировали. Мы стали воспринимать их как участников нашей прогулки. Один человек из прохожих кричал нецензурные слова в наш адрес, я попросил сотрудника пресечь административное нарушение, что и было сделано. В какой-то момент подъезжала машина с сотрудниками Росгвардии. В целом прогулка прошла очень спокойно и позитивно. Все получили заряд бодрости и насладились прекрасным летним днём.

