Ярославских предпринимателей заставили сообщить данные о вакансиях в службу занятости

Также некоторые организации не предоставляют в службу занятости сведений о наличии вакантных рабочих мест для инвалидов и выполнении квоты по трудоустройству этой категории граждан, что тоже необходимо делать. Нарушили закон даже чиновники. Прокуратура Борисоглебского района выяснила, что администрация Высоковского сельского поселения тоже не разместила на официальном сайте информацию о наличии свободных мест.

По итогам проверок на 13 должностных и юридических лиц составлены административные протоколы. Также всем организациям-нарушителям выданы предписания об устранении нарушений.



В департаменте службы занятости Ярославской области также напомнили работодателям, что им необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет на портале «Работа в России» и вносить туда актуальную информацию о режимах труда работников, планируемых сокращениях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по зарплате.



Напомним, коронавирус больно ударил по ситуации с занятостью населения в регионе. Только за апрель количество безработных увеличилось в два раза. Поэтому сведения о вакансиях сейчас очень актуальны.