28 июня воскресенье
СЕЙЧАС +18°С
usd 69.13
eur 77.54

Все новости

Все новости
Город

«Они проедают почти всю пенсию»: история женщины, приютившей дома 25 кошек. Видео

Ярославна в течении 10 лет забирает животных с улицы

608
7 Обсудить

Поделиться

Коты ютятся в самых разных уголках квартиры

Коты ютятся в самых разных уголках квартиры

Лариса Александровна живёт в доме на проспекте Ленина на последнем этаже. А вместе с ней 25 кошек и котов. Она встречает нас с улыбкой, а вот её питомцы — с возмущёнными криками. Осторожно заходим внутрь квартиры: на полу расставлены с десяток кошачьих лотков разного цвета, куча мисок с молоком, сметаной и сухим кормом.

Хозяйка квартиры приглашает пройти внутрь, посмотреть на остальных питомцев. Как женщине удаётся жить с таким количеством животных? А главное, зачем?

— Ой, тяжело, мне 80 в следующем году. Люди жестокие, а мне котов жалко, я всех подбираю. Вот этот, серенький, сел мне на ногу возле дома. Ну а чего делать? Я и взяла, — рассказывает женщина.

В каждой комнате стоят миски и лотки&nbsp;

В каждой комнате стоят миски и лотки 

Первых двух котов Лариса Александровна подобрала с улицы 10 лет назад. С тех пор её кошачье семейство периодически прибавляется новыми питомцами. Сейчас в квартире женщины живет 18 котов, еще 7 — в подвале дома. Коты спят в шкафах, прячутся под диваном, гуляют на балконе и нежатся на столах и диванах.

Из всех котов у женщины есть пять любимчиков&nbsp;

Из всех котов у женщины есть пять любимчиков 

Тратит на котов большую часть пенсии

— Соседи реагируют нормально, у всех тоже живут коты. В прошлом году волонтёры помогли пристроить 8 котят из подвала. Отдавать тяжело, одни слезы, пью валосердин и пустырник.

Коты явно чувствуют себя в квартире пенсионерки хозяевами: ободрали обои, точат когти о мебель и двери. Женщина тратит на животных большую часть пенсии — из 12 тысяч на содержание 25 котов уходит 9 тысяч рублей. Часть этих денег восполняет помощь волонтёров. Чтобы выжить самой, женщина подрабатывает — ухаживает за пенсионеркой.

Кошки чувствуют себя хозяевами в доме пенсионерки&nbsp;

Кошки чувствуют себя хозяевами в доме пенсионерки 

— Они все ложатся на диван, на стол, спят со мной. Из всех есть пять любимчиков, воспринимаю их как членов семьи, дети мои. Когда злюсь на них, называю бандой.

Всех котов и кошек женщина стерилизовала. Операцию не делали только одной, которую женщина никак не может поймать и выловить из дивана.

— Когда врач приходил делать ей стерилизацию, она убежала и запрыгнула в газовую плиту, дикарка.

Сейчас пенсионерка ищет добрые руки, в которые можно отдать котят из подвала дома. Если вы хотите помочь женщине или собираетесь завести себе маленького котейку, напишите волонтерам.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

котыпенсионеркаЯрославль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!