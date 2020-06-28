«Они проедают почти всю пенсию»: история женщины, приютившей дома 25 кошек. Видео

Лариса Александровна живёт в доме на проспекте Ленина на последнем этаже. А вместе с ней 25 кошек и котов. Она встречает нас с улыбкой, а вот её питомцы — с возмущёнными криками. Осторожно заходим внутрь квартиры: на полу расставлены с десяток кошачьих лотков разного цвета, куча мисок с молоком, сметаной и сухим кормом.

Хозяйка квартиры приглашает пройти внутрь, посмотреть на остальных питомцев. Как женщине удаётся жить с таким количеством животных? А главное, зачем?

— Ой, тяжело, мне 80 в следующем году. Люди жестокие, а мне котов жалко, я всех подбираю. Вот этот, серенький, сел мне на ногу возле дома. Ну а чего делать? Я и взяла, — рассказывает женщина.