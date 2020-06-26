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Трагическая гибель женщины и прыгун с моста в Волгу: что случилось в Ярославской области. Коротко

Публикуем главные новости региона за прошедшие сутки

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Чиновники говорят, что расслабляться по ситуации с коронавирусом ещё рано

Чиновники говорят, что расслабляться по ситуации с коронавирусом ещё рано

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:

  • ярославец раскрыл секрет, откуда на «Поле Чудес» появляются банки с соленьями и вареньем, — он сам попал на шоу;

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COVID-19коронавирусярославль
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