Трагическая гибель женщины и прыгун с моста в Волгу: что случилось в Ярославской области. Коротко

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:
- Оперштаб по Ярославской области выдал новые данные по заболевшим COVID-19;
- житель Рыбинска, переболевший коронавирусом, рассказал, что даже по прошествии двух месяцев последствия болезни до сих пор сказываются;
- инфицированных COVID-19 ежедневно все больше, чем выздоровевших, — публикуем карту распространения COVID-19 по региону;
- ярославский избирком рассказал о нюансах процедуры голосования по поправкам в Конституцию;
- депутаты и общественники возмутились после рапорта мэрии о превосходно чистых ярославских дорогах — рассказываем, что произошло;
- ярославец раскрыл секрет, откуда на «Поле Чудес» появляются банки с соленьями и вареньем, — он сам попал на шоу;
- в Ярославской области мужчина прыгнул с моста в Волгу — публикуем видео происшествия;
- расслабляться рано — чиновник из департамента здравоохранения Ярославской области сказал, когда коронавирус всё-таки может отступить;
- новые направления медпомощи станут доступны в Ярославской области в плановом режиме с 26 июня — рассказываем, к каким врачам можно будет записаться на приём;
- в Ярославле в огне трагически погибла 42-летняя женщина — публикуем подробности происшествия.