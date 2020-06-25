«Чиновники живут в мире единорогов»: дороги Ярославля покрылись грязью. В мэрии этого не видят

Сегодня в Ярославле депутаты муниципалитета на комиссии по собственности заслушивали итоги деятельности муниципальных предприятий. Речь дошла и до «Спецавтохозяйства по уборке города», по деятельности которого возникли вопросы — о том, как убирается прибордюрка.
— Депутат Дмитрий Волончунас обозначил, что у предприятия сохраняется определённая прибыль, а деньги они, как МУП, получают из бюджета, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Так лучше бы они не прибыль показывали, а в уборку средства вкладывали.
Иными словами, результатом деятельности городской компании в отчётах ставят прибыль либо убытки, а депутаты заметили, что внимание обратить стоит не только деньги, но и на качество работы. А оно, похоже, страдает — на дорогах Ярославля немало грязи и пыли, скопленной у бордюров.
Ответственный за уборку улично-дорожной сети Ярославля чиновник не согласился. Он заявил, что никаких проблем с этим в городе нет.
— Качество уборки на сегодняшний день заметно выросло, и темпы очень хорошие, — ответил директор Департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров. — Это легко можно посмотреть на улицах города. Посмотрите — вся прибордюрка убирается, причем мало этого, мы даже излишки грунта снимаем и открываем бортовой камень, а раньше такого не делалось вообще. И работаем мы во всех 6 районах города. Предприятие наращивает объемы работы. МБУ у нас сейчас с задачами справляется, и темпы будут только наращиваться, — сказал Ярослав Овчаров.
Такое заявление многих, мягко говоря удивило. Мол, невооружённым взглядом видно, как плохо убрано, а чиновник так смело заявляет об обратном.
— Ярослав Владимирович (Овчаров, глава ДГХ. — Прим. ред.) как будто переехал в другой мир, в котором бегают единороги и радуются цветам, — высказался координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — На наших дорогах тоже можно сажать цветы, а в некоторых местах даже более серьёзные культуры типа кукурузы или бахчевых, но власти этого не видят. Не видят того слоя грязи, который покрывает автомобиль после поездок, не дышат той пылью, которая с дорог летит на пешеходов и в окна домов.
— Из-за того что многие автомобилисты паркуются на грунте во дворах, этот грунт на колёсах разносится по городским дорогам и делает эти дороги очень пыльными, что влечёт за собой угрозу для здоровья людей, — добавил глава Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов. — Соответственно, если город убирают лучше, то угроза снижается, хуже — растет.
Согласиться с директором Департамента городского хозяйства Ярославом Овчаровым и поверить ему на слово не смогла и одна из депутатов.
— Этот вопрос всегда вызывает резонанс, — объяснила депутат муниципалитета Юлия Миронова. — Я предложила директору ДГХ устроить совместный инспекционный выезд.
Глава департамента согласился. Пока, правда, никакой конкретной даты назначено не было.