«Чиновники живут в мире единорогов»: дороги Ярославля покрылись грязью. В мэрии этого не видят

Иными словами, результатом деятельности городской компании в отчётах ставят прибыль либо убытки, а депутаты заметили, что внимание обратить стоит не только деньги, но и на качество работы. А оно, похоже, страдает — на дорогах Ярославля немало грязи и пыли, скопленной у бордюров.

Ответственный за уборку улично-дорожной сети Ярославля чиновник не согласился. Он заявил, что никаких проблем с этим в городе нет.



— Качество уборки на сегодняшний день заметно выросло, и темпы очень хорошие, — ответил директор Департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров. — Это легко можно посмотреть на улицах города. Посмотрите — вся прибордюрка убирается, причем мало этого, мы даже излишки грунта снимаем и открываем бортовой камень, а раньше такого не делалось вообще. И работаем мы во всех 6 районах города. Предприятие наращивает объемы работы. МБУ у нас сейчас с задачами справляется, и темпы будут только наращиваться, — сказал Ярослав Овчаров.

