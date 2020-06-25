«Всю жизнь смотрел»: ярославец попал на «Поле чудес» и рассказал о шоу изнутри

Житель Ярославля Антон Шавкун попал на капитал-шоу «Поле чудес». Телепередаче в этом году исполняется 30 лет, но она до сих пор остаётся почти в неизменном формате. Ярославец рассказал, как попал на шоу.

— В каждом эфире, которые идут по пятницам, говорят, что можно отправить СМС на номер, в ответ приходит задание. Нужно как можно быстрее ответить на задание, и тех, кто ответит быстрее всех, приглашают, — рассказал Антон.

Фишкой программы всегда был момент, когда участники одаривали ведущего Леонида Якубовича привезёнными с собой сувенирами или шоу-номерами. Чего только не получал за эти годы Якубович: самурайский меч, стол из крыльев самолёта, пятиметровую колбасу. Самые необычные экспонаты попали в музей программы. Ярославец привёз с собой дары скромнее: