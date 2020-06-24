«Под вопросом — бешенство»: в Ярославской области трое лисят прибились к людям

В Ярославской области продолжается нашествие диких животных. Звери выходят к людям и, похоже, совсем перестают бояться человека. Так, на трассе в Пошехонском районе к людям вышли двое лисят. Малыши подбежали к остановившейся машине и ждали угощений из рук человека. Почти как ручные. Третья лисицы сидела поодаль в траве.



Местные рассказывают, что лисят трое.



— Они без мамки, сестра про них говорила. В Выходные в деревню ездила, покормила их. Их бы забрать, да в приют какой-нибудь пристроить, а то машиной собьют ночью. Их трое должно быть, — рассказала Ирина Жукова.

