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«Под вопросом — бешенство»: в Ярославской области трое лисят прибились к людям

Малыши гуляют одни по автомобильной трассе

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Лисята кажутся очень милыми

Лисята кажутся очень милыми

В Ярославской области продолжается нашествие диких животных. Звери выходят к людям и, похоже, совсем перестают бояться человека. Так, на трассе в Пошехонском районе к людям вышли двое лисят. Малыши подбежали к остановившейся машине и ждали угощений из рук человека. Почти как ручные. Третья лисицы сидела поодаль в траве.

Местные рассказывают, что лисят трое.

— Они без мамки, сестра про них говорила. В Выходные в деревню ездила, покормила их. Их бы забрать, да в приют какой-нибудь пристроить, а то машиной собьют ночью. Их трое должно быть, — рассказала Ирина Жукова.

Многие жалеют малышей.

— Бедные животные, от голода даже к людям подходят, — написала Ксюша Мусазаде.

Но не все советуют жалеть животных и кормить их.

Видео: Подслушано в Ярославле / Vk.com 

— Опять запели песни про бешенство и про «жрать животным нечего», странно, что про «не осталось лесов» не упомянули. Всё у них нормально, просто животных развелось много, они не пуганы. Лисята чаще из-за своего возраста и любопытства подходят к людям без особой опаски, а не из-за бешенства. Но прикармливать их не стоит, а то так и повадятся, — считает Слава Кирриков.

Минувшей весной дикие животные то и дело заходили в Ярославль: лоси, зайцы и даже медведь. Мы составили карту, где видели животных.

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