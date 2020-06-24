«Дистанцию никто не соблюдает»: как проходит парад Победы в Ярославле — в режиме онлайн

— Многие сегодня совсем без масок. И дистанцию никто не соблюдает, — наблюдения блогера Евгения Иванова о том, как проходит шествие в честь Дня Победы в Ярославле.
Люди ищут общественные туалеты, но они закрыты, потому что по указу губернатора общественные зоны должны быть закрыты. Однако мы узнали, что в парках аттракционов туалеты работают. Ближайший в центре — на Даманском острове.
Техника доехала до Советской площади.
Над Советской площадью пролетел самолёт. Раз в 10 минут.
А говорили, что мероприятия более чем на 50 человек запрещены...
Движение восстанавливают сразу после проезда техники.
Сейчас полностью перекрыли движение по Московскому проспекту от улицы Нагорной (из района в центр).
Ярославский ведущий забрался повыше, чтобы снять шествие военной техники по Московскому проспекту.