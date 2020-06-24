24 июня среда
СЕЙЧАС +22°С
usd 68.84
eur 77.68
Тема дня Ещё один умерший от COVID в Ярославской области

Ведущие

Ключевые моменты

Город Онлайн-трансляция

«Дистанцию никто не соблюдает»: как проходит парад Победы в Ярославле — в режиме онлайн

Следим за событиями в городе и оперативно рассказываем о них тут

4 309
10 Обсудить

Поделиться

В Ярославле запланирован большой праздник в честь парада Победы&nbsp;

В Ярославле запланирован большой праздник в честь парада Победы 

Друзья, сегодня в Ярославле пройдёт свой парад Победы — с шествием военной техники и колонн военных, автопарадом и салютом.

В этой трансляции рассказываем и показываем, как город вышел на улицы, чтобы отметить этот день.

Анна Ёлкина

— Многие сегодня совсем без масок. И дистанцию никто не соблюдает, — наблюдения блогера Евгения Иванова о том, как проходит шествие в честь Дня Победы в Ярославле.

Анна Ёлкина
Как насчёт социальной дистанции?&nbsp;

Как насчёт социальной дистанции? 

Посмотреть на парад военной техники — святое!

Посмотреть на парад военной техники — святое!

Анна Ёлкина

Люди ищут общественные туалеты, но они закрыты, потому что по указу губернатора общественные зоны должны быть закрыты. Однако мы узнали, что в парках аттракционов туалеты работают. Ближайший в центре — на Даманском острове.

Людей на площади всё больше и больше&nbsp;

Людей на площади всё больше и больше 

Анна Ёлкина

Техника доехала до Советской площади.

Боевые машины на площади&nbsp;

Боевые машины на площади 

Анна Ёлкина
Победа и коронавирус

Победа и коронавирус

Анна Ёлкина

Над Советской площадью пролетел самолёт. Раз в 10 минут.

Маленький самолёт прожужжал над зданием правительства

Маленький самолёт прожужжал над зданием правительства

Людей всё больше&nbsp;

Людей всё больше 

Анна Ёлкина

А говорили, что мероприятия более чем на 50 человек запрещены...

Ждём проезда военной техники&nbsp;

Ждём проезда военной техники 

Анна Ёлкина

Движение восстанавливают сразу после проезда техники.

Анна Ёлкина

Сейчас полностью перекрыли движение по Московскому проспекту от улицы Нагорной (из района в центр).

Техника едет по правой стороне дороги&nbsp;

Техника едет по правой стороне дороги 

Анна Ёлкина

Ярославский ведущий забрался повыше, чтобы снять шествие военной техники по Московскому проспекту.

Анна Ёлкина

Программа на 24 июня

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

парад Победы 2020
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!