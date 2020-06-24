«Уже подворовывают материалы»: ярославцы просят властей уберечь их от ЧП из-за огромного недостроя

Дом № 3 по улице Сосновой строили несколько лет. Работы приостановлены на стадии строительства монолитного каркаса здания в 2018 году. Многоквартирный дом включен в реестр проблемных объектов Ярославской области. В мэрии города нам объяснили, какие меры были приняты для того, чтобы подростки не могли туда беспрепятственно попадать:



— Мы несколько раз подавали материалы в Инспекцию административно-технического надзора Ярославской области с целью привлечь застройщика ООО «Монблан» к административной ответственности, — рассказали в мэрии Ярославля. — По итогу компании был вынесен штраф в размере 30 000 и 60 000 рублей. На сегодняшний день у города нет бюджетных средств на консервацию объектов незавершенного строительства, находящихся в частной собственности. Мэрией Ярославля регулярно рассматривается возможность привлечения внебюджетных средств. Последний раз ограждение восстанавливалось в 2019 году.