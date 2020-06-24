«Уже подворовывают материалы»: ярославцы просят властей уберечь их от ЧП из-за огромного недостроя

Жители Заволжского района Ярославля обеспокоены за жизни своих детей. Причиной тому стал пустующий заброшенный дом, который расположен прямо посреди дворов по улице Сосновой. Люди сетуют на то, что пустующая новостройка совершенно брошена и никем не охраняется, представляя угрозу.
— Стройка в принципе является опасным местом, а эта ещё и заброшена, с оголёнными арматурами, без охраны и заборов, — рассказали соседи ближайших домов. — Периодически по этажам бегают толпы детей и подростков. Это всё может закончиться в любой момент несчастным случаем. Недострой находится в шаговой доступности, и зайти туда может любой. Бред, конечно, но, кажется, что ради спасения детей придётся на цепь во дворе сажать, чтобы они туда не лазили. Уверены, что власти района или города должны отреагировать, пока не случилась беда. Кроме того, несколько раз были замечены и взрослые, которые подворовывают стройматериалы с пустующей стройки.
Дом № 3 по улице Сосновой строили несколько лет. Работы приостановлены на стадии строительства монолитного каркаса здания в 2018 году. Многоквартирный дом включен в реестр проблемных объектов Ярославской области. В мэрии города нам объяснили, какие меры были приняты для того, чтобы подростки не могли туда беспрепятственно попадать:
— Мы несколько раз подавали материалы в Инспекцию административно-технического надзора Ярославской области с целью привлечь застройщика
С тех пор прошло больше полугода — оголённый недострой продолжает манить подростков и местных, присматривающихся к хорошему кирпичу.
Редакция 76.RU обращается к сотрудникам прокуратуры Заволжского района Ярославля с просьбой обратить внимание на открытый недострой.