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«Уже подворовывают материалы»: ярославцы просят властей уберечь их от ЧП из-за огромного недостроя

В мэрии отреагировали. Публикуем ответ чиновников

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Опасный недострой пугает жителей соседних домов

Опасный недострой пугает жителей соседних домов

Жители Заволжского района Ярославля обеспокоены за жизни своих детей. Причиной тому стал пустующий заброшенный дом, который расположен прямо посреди дворов по улице Сосновой. Люди сетуют на то, что пустующая новостройка совершенно брошена и никем не охраняется, представляя угрозу.

Уже несколько лет застройщик не может возобновить работы по строительству

Уже несколько лет застройщик не может возобновить работы по строительству

— Стройка в принципе является опасным местом, а эта ещё и заброшена, с оголёнными арматурами, без охраны и заборов, — рассказали соседи ближайших домов. — Периодически по этажам бегают толпы детей и подростков. Это всё может закончиться в любой момент несчастным случаем. Недострой находится в шаговой доступности, и зайти туда может любой. Бред, конечно, но, кажется, что ради спасения детей придётся на цепь во дворе сажать, чтобы они туда не лазили. Уверены, что власти района или города должны отреагировать, пока не случилась беда. Кроме того, несколько раз были замечены и взрослые, которые подворовывают стройматериалы с пустующей стройки.

Подростки — самые частые гости на незаконченной стройке

Подростки — самые частые гости на незаконченной стройке

Дом № 3 по улице Сосновой строили несколько лет. Работы приостановлены на стадии строительства монолитного каркаса здания в 2018 году. Многоквартирный дом включен в реестр проблемных объектов Ярославской области. В мэрии города нам объяснили, какие меры были приняты для того, чтобы подростки не могли туда беспрепятственно попадать:

— Мы несколько раз подавали материалы в Инспекцию административно-технического надзора Ярославской области с целью привлечь застройщика ООО «Монблан» к административной ответственности, — рассказали в мэрии Ярославля. — По итогу компании был вынесен штраф в размере 30 000 и 60 000 рублей. На сегодняшний день у города нет бюджетных средств на консервацию объектов незавершенного строительства, находящихся в частной собственности. Мэрией Ярославля регулярно рассматривается возможность привлечения внебюджетных средств. Последний раз ограждение восстанавливалось в 2019 году.

Шахта лифта в новостройке абсолютно открыта, и рухнуть туда можно по неосторожности легко

Шахта лифта в новостройке абсолютно открыта, и рухнуть туда можно по неосторожности легко

С тех пор прошло больше полугода — оголённый недострой продолжает манить подростков и местных, присматривающихся к хорошему кирпичу.

Редакция 76.RU обращается к сотрудникам прокуратуры Заволжского района Ярославля с просьбой обратить внимание на открытый недострой.

Тем временем дом продолжает разваливаться

Тем временем дом продолжает разваливаться

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