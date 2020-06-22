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В Ярославле умер судья, выступивший против генпрокурора Юрия Чайки

В мае ему исполнилось 60 лет

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Андрею Курапину в мае исполнилось 60 лет&nbsp;

Андрею Курапину в мае исполнилось 60 лет 

В Ярославле умер судья Андрей Курапин, ставший известным после того, как он выписал постановление генпрокурору Юрию Чайке. Курапин назвал порочной практикой, когда прокуроры препятствуют особому порядку рассмотрения уголовных дел, создавая таким образом вражду между работниками судов и прокуратуры. Судья Курапин оттолкнулся от уголовного дела о взятках, которое могло бы пройти быстро, но прошло с нарушениями сроков.

Выступление Курапина разлетелось по всей стране, многие работники судов поддерживали его. Через месяц после этого постановления Андрея Курапина уволили — это случилось в ноябре 2019 года. А само постановление обжаловала областная прокуратура.

— Андрея Викторовича не стало 21 июня, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мог ли стать причиной смерти бывшего судьи коронавирус, не уточняется.

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судьяКрасноперекопский район
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