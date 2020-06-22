22 июня понедельник
СЕЙЧАС +22°С
usd 69.57
eur 78.00
Тема дня Пропавшего 9-летнего мальчика нашли мёртвым

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

«Открываются все подряд»: ярославцы заподозрили крупный магазин в незаконной торговле одеждой

Что ответили в правительстве области

2 639
12 Обсудить

Поделиться

Горожане считают, что магазин в торговом центре в Брагино работает незаконно

Горожане считают, что магазин в торговом центре в Брагино работает незаконно

В Ярославле после послабления ограничений из-за коронавируса с 20 июня смогли открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа. Правда, горожане заметили, что торговлю открыли не только такие торговые точки.

— Такое ощущение, что открываются все подряд — и кому можно, и кому нельзя. Были в выходные в торговом центре «Победа» в Дзержинском районе, увидели, что там работает крупный магазин одежды и обуви на втором этаже. Отдельного входа в магазин нет, — возмутилась одна из жительниц Дзержинского района.

Мы направили вопрос руководству магазина. Ответа пока нет. А вот в правительстве Ярославской области пообещали проверить законность работы торговцев.

— Проверки торговых центров с участием надзорных органов на предмет соблюдения ограничительных мер продолжаются. В том числе запланированы проверки магазинов в ТЦ «Победа», — сообщили в региональном Департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Кроме того, в департаменте работает телефон горячей линии — (4852) 400–991. Сюда можно сообщить о незаконной работе магазинов. Нарушителям режима повышенной готовности, который сейчас действует в регионе, грозят штрафы: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, сейчас имеют право работать и принимать посетителей в Ярославской области:

  • ярмарки и рынки;
  • центры подготовки документов;
  • химчистки;
  • автосервисы и автомойки;
  • сервисы техобслуживания;
  • парикмахерские;
  • фотосалоны и фотостудии;
  • ателье и мастерские одежды и обуви;
  • летние веранды кафе и ресторанов при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами;
  • все магазины продовольствия и товаров первой необходимости. А также магазины непродовольственных товаров в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа с улицы. При этом необходимо ограничить количество посетителей: не более одного человека на 4 квадратных метра, сотрудники должны быть в масках или респираторах;
  • фитнес-центры — по предварительной записи. Допустимая загрузка спортивных сооружений — не более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Дистанция между посетителями — не менее 1,5 метра;
  • учреждения спортивной подготовки без допуска родителей в залы и с условием загрузки объектов не более чем на четверть;
  • санаторно-курортные организации с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ;
  • библиотеки вправе работать с посетителями только в режиме организации приема и выдачи книг по предварительному заказу. Для этого у учреждения должен быть отдельный уличный вход, а также обеспечено социальное дистанцирование не менее полутора метров;
  • открытые территории музеев, музеев-заповедников, зоопарка при условии обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра и маршрута без пересечения потоков посетителей.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусмагазиныторговляторговые центрыодежда и обувьограничения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!