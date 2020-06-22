«Открываются все подряд»: ярославцы заподозрили крупный магазин в незаконной торговле одеждой

В Ярославле после послабления ограничений из-за коронавируса с 20 июня смогли открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа. Правда, горожане заметили, что торговлю открыли не только такие торговые точки.
— Такое ощущение, что открываются все подряд — и кому можно, и кому нельзя. Были в выходные в торговом центре «Победа» в Дзержинском районе, увидели, что там работает крупный магазин одежды и обуви на втором этаже. Отдельного входа в магазин нет, — возмутилась одна из жительниц Дзержинского района.
Мы направили вопрос руководству магазина. Ответа пока нет. А вот в правительстве Ярославской области пообещали проверить законность работы торговцев.
— Проверки торговых центров с участием надзорных органов на предмет соблюдения ограничительных мер продолжаются. В том числе запланированы проверки магазинов в ТЦ «Победа», — сообщили в региональном Департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
Кроме того, в департаменте работает телефон горячей линии — (4852) 400–991. Сюда можно сообщить о незаконной работе магазинов. Нарушителям режима повышенной готовности, который сейчас действует в регионе, грозят штрафы: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Напомним, сейчас имеют право работать и принимать посетителей в Ярославской области:
- ярмарки и рынки;
- центры подготовки документов;
- химчистки;
- автосервисы и автомойки;
- сервисы техобслуживания;
- парикмахерские;
- фотосалоны и фотостудии;
- ателье и мастерские одежды и обуви;
- летние веранды кафе и ресторанов при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами;
- все магазины продовольствия и товаров первой необходимости. А также магазины непродовольственных товаров в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа с улицы. При этом необходимо ограничить количество посетителей: не более одного человека на 4 квадратных метра, сотрудники должны быть в масках или респираторах;
- фитнес-центры — по предварительной записи. Допустимая загрузка спортивных сооружений — не более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Дистанция между посетителями — не менее 1,5 метра;
- учреждения спортивной подготовки без допуска родителей в залы и с условием загрузки объектов не более чем на четверть;
- санаторно-курортные организации с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ;
- библиотеки вправе работать с посетителями только в режиме организации приема и выдачи книг по предварительному заказу. Для этого у учреждения должен быть отдельный уличный вход, а также обеспечено социальное дистанцирование не менее полутора метров;
- открытые территории музеев, музеев-заповедников, зоопарка при условии обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра и маршрута без пересечения потоков посетителей.