«Открываются все подряд»: ярославцы заподозрили крупный магазин в незаконной торговле одеждой

Мы направили вопрос руководству магазина. Ответа пока нет. А вот в правительстве Ярославской области пообещали проверить законность работы торговцев.



— Проверки торговых центров с участием надзорных органов на предмет соблюдения ограничительных мер продолжаются. В том числе запланированы проверки магазинов в ТЦ «Победа», — сообщили в региональном Департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Кроме того, в департаменте работает телефон горячей линии — (4852) 400–991. Сюда можно сообщить о незаконной работе магазинов. Нарушителям режима повышенной готовности, который сейчас действует в регионе, грозят штрафы: для граждан — от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.



Напомним, сейчас имеют право работать и принимать посетителей в Ярославской области:



ярмарки и рынки;

центры подготовки документов;

химчистки;

автосервисы и автомойки;

сервисы техобслуживания;

парикмахерские;

фотосалоны и фотостудии;

ателье и мастерские одежды и обуви;

летние веранды кафе и ресторанов при обеспечении дистанции в 1,5 метра между столами;

все магазины продовольствия и товаров первой необходимости. А также магазины непродовольственных товаров в помещениях площадью не более 800 квадратных метров при наличии отдельного входа с улицы. При этом необходимо ограничить количество посетителей: не более одного человека на 4 квадратных метра, сотрудники должны быть в масках или респираторах;

фитнес-центры — по предварительной записи. Допустимая загрузка спортивных сооружений — не более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Дистанция между посетителями — не менее 1,5 метра;

учреждения спортивной подготовки без допуска родителей в залы и с условием загрузки объектов не более чем на четверть;

санаторно-курортные организации с медицинской лицензией при обязательном выполнении требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ;

библиотеки вправе работать с посетителями только в режиме организации приема и выдачи книг по предварительному заказу. Для этого у учреждения должен быть отдельный уличный вход, а также обеспечено социальное дистанцирование не менее полутора метров;