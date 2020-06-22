В Ярославле 12-летний мальчик воровал из подъездов самокаты и велосипеды: что ему за это будет

Из подъездов в Дзержинском районе Ярославля несколько месяцев пропадали велосипеды и самокаты. Владельцы украденных вещей писали заявления в полицию. Через некоторое время полиция нашла того, кто промышлял кражами. Оказалось, что велосипеды и самокаты воровал 12-летний мальчик.



— Мальчик велосипеды воровал не с целью выгоды. Он похищал, бросал и брал другие, что-то из украденного оставлял. Установлена его причастность к кражам 2 велосипедов и 3 самокатов, — рассказали в полиции Ярославской области. — Ранее подросток за совершение мелкого хищения из магазина был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.