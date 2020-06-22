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В Ярославле 12-летний мальчик воровал из подъездов самокаты и велосипеды: что ему за это будет

Ребенок украл 2 велосипеда и 3 самоката

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На чем-то из украденного мальчик катался сам, а что-то воровал для личной выгоды

На чем-то из украденного мальчик катался сам, а что-то воровал для личной выгоды

Из подъездов в Дзержинском районе Ярославля несколько месяцев пропадали велосипеды и самокаты. Владельцы украденных вещей писали заявления в полицию. Через некоторое время полиция нашла того, кто промышлял кражами. Оказалось, что велосипеды и самокаты воровал 12-летний мальчик.

— Мальчик велосипеды воровал не с целью выгоды. Он похищал, бросал и брал другие, что-то из украденного оставлял. Установлена его причастность к кражам 2 велосипедов и 3 самокатов, — рассказали в полиции Ярославской области. — Ранее подросток за совершение мелкого хищения из магазина был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Теперь мальчика могут отправить в специальный интернат.

— Полиция устанавливает владельцев изъятых двухколесных транспортных средств, которым необходимо обратиться в ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефонам: 59–14–04, 55–02–02 либо по телефону 02, с мобильного — 102, — добавили в полиции.

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велосипедсамокатЯрославлькража
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