Доброе утро, друзья!
Надеемся, вы отлично провели выходные. Мы сделали для вас краткий обзор главных событий минувшего уик-энда, чтобы вы ничего не пропустили:
- каждый день в Ярославской области заболевают коронавирусом около 50 человек. Большая часть из них — в Ярославле;
- от вируса умер 32-летний мужчина;
- тем не менее в регионе смягчили меры против распространения
COVID-19с 20 июня: всё о новом режиме тут;
- президент наградил орденами четырёх врачей из Ярославской области за работу во время коронавируса;
- ярославский депутат подал заявление в Следственный комитет на журналиста и блогера Юрия Дудя.