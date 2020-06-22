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Только кажется, что вирус отступил

Только кажется, что вирус отступил

Доброе утро, друзья!

Надеемся, вы отлично провели выходные. Мы сделали для вас краткий обзор главных событий минувшего уик-энда, чтобы вы ничего не пропустили:

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