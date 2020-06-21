В Ярославле после выходных завалили мусором популярные карьеры

Однако большинство пользователей не поддержали её возмущения, и решили, что виной - службы, не убирающие вовремя мусор из урн.

— Видно, что люди в пакеты мусор собирают за собой, но не все на машинах, куда его в автобусе что-ли везти с собой? Может, там где-то стоит контейнер поставить, — предлагает Яна Барцева.



Кстати, мусорные контейнеры, в том числе для раздельного сбора металла, пластика и стекла находятся в 10 метрах от главного входа и в 20 метрах от остановки. Тем не менее многие остаются при следующем мнении:

— Разве не видно, что контейнер полный? Люди принесли к мусорке, а если это не убирается, люди не виноваты. Это вопрос к подрядчику, который несёт ответственность за сбор мусора на данной остановке. Люди молодцы, не свинячат там где отдыхают, респект, — считает Анна Холенкова.

