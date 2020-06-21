Больше трети молодых семей могут выкинуть из программы: ярославцы записали обращение к Путину. Видео

Эта тема выносится на общественное обсуждение в Ярославской области уже целый год. Не видя понятных шагов по её решению, участники муниципальной программы «Жильё для молодой семьи» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Муниципальная программа «Жильё для молодой семьи» — возможность для семей получить жилищный сертификат на покупку новой квартиры или дома. Но стать её участниками могут только семьи, в которых обоим родителям не больше 35 лет, и если они действительно нуждаются в большем количестве квадратных метров.
— Может произойти лавинообразное исключение участников из программы. Практически 35% семей от общей очереди — порядка 300 семей. На декабрь 2019 общая очередь составила — 1039 семей. Стоят в очереди с 2011 года. Выдают около 50 сертификатов, которые уходят на многодетные семьи, — обращаются к главе государства участники программы. — Вторая проблема программы — это пункт о возрастном ограничении. Суть проблемы в том, что те, кто достиг 36-летнего возраста, исключаются из программы, несмотря на то, что люди отстояли в очереди от 6 до 10 лет. Мы обратились к депутатам, губернатору, властям всех уровней. Единственное, что мы смогли добиться — выделение 30%-ной квоты от общего числа сертификатов для не многодетных семей, она начнет действовать с 2021 года.
Это уже не первое обращение ярославских семей к президенту. В мэрии Ярославля действительно обещали, что треть сертификатов будут отдавать не многодетным семьям. Но кардинальным образом это не решит проблемы. Поэтому ярославцы просят президента пересмотреть условия действия программы.
— Просим вас принять активное участие, увеличить финансирование программы, рассмотреть возможность применения пониженной процентной ставки или субсидирования ипотечного кредита для молодых семей. Рассмотреть вопрос об отмене возрастного порога для участников-очередников, — завершили послание семьи.
Сколько сертификатов уже выдали по программе:
- 2013 год — 148 сертификатов;
- 2014 год — 192 сертификата;
- 2015 год — 165 сертификатов;
- 2016 год — 95 сертификатов;
- 2017 год — 148 сертификатов;
- 2018 год — 131 сертификат;
- 2019 год — 44 сертификата (по плану программы изначально было 148 сертификатов);
- 2020 год — план на 52 сертификата.