Больше трети молодых семей могут выкинуть из программы: ярославцы записали обращение к Путину. Видео

Эта тема выносится на общественное обсуждение в Ярославской области уже целый год. Не видя понятных шагов по её решению, участники муниципальной программы «Жильё для молодой семьи» записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Муниципальная программа «Жильё для молодой семьи» — возможность для семей получить жилищный сертификат на покупку новой квартиры или дома. Но стать её участниками могут только семьи, в которых обоим родителям не больше 35 лет, и если они действительно нуждаются в большем количестве квадратных метров.