Друзья, доброе утро! Мы собрали главные новости, которые произошли в Ярославской области за сутки. Коротко обо всем, что произошло в регионе:
- Вечером 19 июня на Ярославль обрушилась гроза. Гроза прошла, а лужи остались. Причем такие, что скорее похожи на море. На проспекте Ленина разлилась такая лужа, что её физически ни перейти, ни проехать. Мы подготовили репортаж с затопленного проспекта.
- За прошедшие сутки в регионе было выявлено 47 новых заболевших. Выздоровел 201 человек, зафиксирован еще 1 летальный случай. Умер молодой мужчина, ему было всего 32 года.
- Ярославский аэропорт Туношна возобновил авиарейсы в Крым. Первый самолет в Симферополь вылетел из Ярославля ночью 19 июня.
- Работники рыбинского дома-интерната для престарелых и инвалидов опубликовали обращение в соцсетях — люди жаловались, их заставляют молчать о том, что по интернату гуляет коронавирус.
- В мэрии Ярославля заявили, что Добрынинский мост будет закрыт для движения автомобилей еще как минимум две недели. Мы рассказали, как из-за этого будет ходить общественный транспорт.