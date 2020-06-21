21 июня воскресенье
СЕЙЧАС +12°С
usd 69.57
eur 78.00
Тема дня Водителя зажало: ДТП с двумя фурами

Все новости

Все новости
В Ярославской область вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом

В Ярославской область вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом

Друзья, доброе утро! Мы собрали главные новости, которые произошли в Ярославской области за сутки. Коротко обо всем, что произошло в регионе:

  • Вечером 19 июня на Ярославль обрушилась гроза. Гроза прошла, а лужи остались. Причем такие, что скорее похожи на море. На проспекте Ленина разлилась такая лужа, что её физически ни перейти, ни проехать. Мы подготовили репортаж с затопленного проспекта.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусЯрославскяа областьЯрославль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!