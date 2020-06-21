Друзья, доброе утро! Мы собрали главные новости, которые произошли в Ярославской области за сутки. Коротко обо всем, что произошло в регионе:



Вечером 19 июня на Ярославль обрушилась гроза. Гроза прошла, а лужи остались. Причем такие, что скорее похожи на море. На проспекте Ленина разлилась такая лужа, что её физически ни перейти, ни проехать. Мы подготовили репортаж с затопленного проспекта.

