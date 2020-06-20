От коронавируса умер молодой ярославец: смотрим, как зараза распространяется по региону

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в ярославской области, в регионе зафиксирована новая смерть от COVID-19. Оказалось, что умер совсем молодой мужчина. Ежедневно количество заболевших в регионе увеличивается. Сегодня общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 342.