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От коронавируса умер молодой ярославец: смотрим, как зараза распространяется по региону

Каждый день число заболевших увеличивается во всех районах области

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За стуки в Ярославской области коронавирусом заболели 47 человек

За стуки в Ярославской области коронавирусом заболели 47 человек

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в ярославской области, в регионе зафиксирована новая смерть от COVID-19. Оказалось, что умер совсем молодой мужчина. Ежедневно количество заболевших в регионе увеличивается. Сегодня общее число пациентов с COVID-19 достигло 4 342.

В Ярославле число заболевших достигло 2275

В Ярославле число заболевших достигло 2275

В регионе на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары госпитализированы 739 пациентов. Из них коронавирус подтвержден только у 244, остальные 495 человек — с типичной клиникой COVID-19.

На обязательной изоляции находятся 193 жителя региона, вернувшиеся из-за границы. На карантине остаются 2132 человека, которые контактировали с заболевшими.

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